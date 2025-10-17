『ダンダダン』一番くじに新作登場！ “変身したジジ”を初立体化したフィギュアなど展開
テレビアニメ『ダンダダン』を題材にした「一番くじ TVアニメ『ダンダダン』 〜圧倒的怪奇、強襲！〜」が、10月17日（金）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】圧倒的な強者感がかっこいい！ ラストワン賞はジジ（変身）のフィギュア
■豪華な描きおろしイラストを使用
今回発売される「一番くじ TVアニメ『ダンダダン』 〜圧倒的怪奇、強襲！〜」は、テレビアニメ『ダンダダン』の世界観が詰まった、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞とB賞には、オカルン（変身前）とモモが、ハイクオリティフィギュアシリーズ“MASTERLISE”として初登場。いずれも、次々と襲いかかる強敵に立ち向かう、ふたりのバトル直前をイメージしたオリジナルポーズを立体化している。
また、C賞には描きおろしイラストを使用した「アクリルボード」、D賞にはモモが超能力で透明怪獣をつかんだシーンを再現した「モモの超能力の手湯吞み」を用意するほか、E賞の「アクリルスタンド」、F賞の「クリアポスター」、G賞の「ハーフタオル」、H賞の「ぽこっとちゃーむ」など、ファン必見のアイテムがそろう。
そして最後の1個を引くともらえるラストワン賞は、圧倒的な強者感を放つジジ（変身）を初立体化したMASTERLISEフィギュア。ラストワン賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
