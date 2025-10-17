「フタリ、クラス、シマスカ？」

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は20日から第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」が放送される。

傳(堤真一)が亡くなり、機織り工場は倒産。トキ(郄石あかり)は職を失う。松野家の借金返済は苦しくなり、トキが遊女になる話が再浮上。トキを守るため仕事を増やし家族を支えようとする銀二郎(寛一郎)だが、勘右衛門(小日向文世)と衝突し松野家を捨て去る。

トキが銀二郎の置き手紙らしきものを読むシーンもあり、絶望の最中、銀二郎の行方がわかったトキは東京へと旅立つ。はじめての東京、銀二郎の下宿にたどり着いたトキは、そこで松江生まれの秀才、錦織(吉沢亮)と出会う。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキ(郄石)と、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)の心の交流と夫婦としての歩みを描く。

置き手紙らしきものを読むトキ(郄石あかり)

「ばけばけ」より(C)NHK

松江生まれの秀才、錦織役の吉沢亮

「ばけばけ」より(C)NHK

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢、トキの父・司之介を岡部たかし、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。