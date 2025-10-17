お笑いコンビ「エルフ」荒川（29）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。16日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」で前髪ぱっつん＆ピンクヘアにイメチェンして話題となったが、1日経っても多くの反響が寄せられていることを明かした。

荒川は番組で「前髪ぱっつんチェンジ」の企画に出演し、トレードマークの金髪からピンクヘアに変身した姿を披露。審査員を務めた50人から満票で似合っているとされ、この日朝に更新したインスタグラムで「仮眠とってて寝覚めたら鬼バズしててびっくり」「反響ありすぎてなんか優勝したんか思った（笑）」と反響の大きさをつづっていた。

この日午後になっても驚きや「可愛い！」と絶賛する声が続々と届いているようで、Xに「あの、ごめんなさい反響ありすぎWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 日本中から甘やかされているWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 日本中、大好きWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW」と前髪ぱっつんピンクヘアの画像とともに投稿。

この投稿にも1200件（17日午後7時時点）を超えるリプライが寄せられ、「止まってくれWWWWWWWWWW 頼むWWWWWWWWWWWWWWw 私もう金髪やねんWWWWWWWWWWWWWWWXWWXWWXWWWXWWXWWWWWWWWWWWWW」「日本中、大好きだよ！！！！！！ほんとにありがとね！！！！！でも、なんか会う人会う人にがっくりされそうで怖いの！！！！！！！！！！！！！爆笑」と驚きと戸惑いを「W」連打で表現した。