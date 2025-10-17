RKK

来年春のセンバツ甲子園出場をかけた「第157回九州地区高校野球大会」が10月25日に宮崎県で開幕します。

【画像を見る】あの高校、初戦の対戦相手はどこ？ 九州地区16校のトーナメント表

その組み合わせが、17日に決定しました。

夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は、大会2日目10月26日に熊本2位の有明と対戦します。

16校の対戦相手は、以下の通りです。

対戦一覧

【期日】2025年10月25日(土)～10月31日(金)　※雨天順延

【会場】ひなたサンマリンスタジアム宮崎、SOKKENスタジアム

10月25日

SOKKENスタジアム
10:30　龍谷（佐賀２位）vs 長崎日大（長崎１位）
13:00　小林西（宮崎１位）vs 出水中央（鹿児島２位）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎
12:30　福岡大大濠（福岡２位）vs 熊本工業 （熊本１位）
15:00　ウェルネス（沖縄２位）vs 明豊（大分１位）

10月26日

ひなたサンマリンスタジアム宮崎
10:00　沖縄尚学（沖縄１位）vs 有明（熊本２位）
12:30　神村学園（鹿児島１位）vs 宮崎学園（宮崎２位）

SOKKENスタジアム
10:00　杵築（大分２位）vs 九州国際大付（福岡１位）
12:30　唐津商業（佐賀１位）vs 長崎西（長崎２位）

10月28日

10:00、12:30　準々決勝　2球場使用

10月30日

10:00、12:30　準決勝　ひなたサンマリンスタジアム宮崎

10月31日

10:00　決勝　ひなたサンマリンスタジアム宮崎