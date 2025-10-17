来春のセンバツ甲子園をかけ 第157回九州地区高等学校野球大会 組み合わせ決定 夏優勝・沖縄尚学の初戦は熊本2位・有明に 【対戦相手の一覧あり】
来年春のセンバツ甲子園出場をかけた「第157回九州地区高校野球大会」が10月25日に宮崎県で開幕します。
【画像を見る】あの高校、初戦の対戦相手はどこ？ 九州地区16校のトーナメント表
その組み合わせが、17日に決定しました。
夏の甲子園で優勝した沖縄尚学は、大会2日目10月26日に熊本2位の有明と対戦します。
16校の対戦相手は、以下の通りです。
対戦一覧
【期日】2025年10月25日(土)～10月31日(金) ※雨天順延
【会場】ひなたサンマリンスタジアム宮崎、SOKKENスタジアム
10月25日
SOKKENスタジアム
10:30 龍谷（佐賀２位）vs 長崎日大（長崎１位）
13:00 小林西（宮崎１位）vs 出水中央（鹿児島２位）
ひなたサンマリンスタジアム宮崎
12:30 福岡大大濠（福岡２位）vs 熊本工業 （熊本１位）
15:00 ウェルネス（沖縄２位）vs 明豊（大分１位）
10月26日
ひなたサンマリンスタジアム宮崎
10:00 沖縄尚学（沖縄１位）vs 有明（熊本２位）
12:30 神村学園（鹿児島１位）vs 宮崎学園（宮崎２位）
SOKKENスタジアム
10:00 杵築（大分２位）vs 九州国際大付（福岡１位）
12:30 唐津商業（佐賀１位）vs 長崎西（長崎２位）
10月28日
10:00、12:30 準々決勝 2球場使用
10月30日
10:00、12:30 準決勝 ひなたサンマリンスタジアム宮崎
10月31日
10:00 決勝 ひなたサンマリンスタジアム宮崎