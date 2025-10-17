自民党と日本維新の会の2回目の連立協議が行われ、17日も合意には至りませんでした。「議員定数の削減」を絶対条件にあげた吉村代表が、強気な発言を続ける狙いとは。

■吉村代表「政治家自身の改革が出発点」

次の首相が決まるまで、あと4日。

国民民主党 榛葉幹事長

「毎日、毎日主役が変わって、今は維新が注目の的」

日々、劇的な展開を見せる永田町。今の主役、吉村氏は17日午後、大阪府知事として万博のイベントに出席しました。

大阪府知事 吉村洋文氏

「連立政権交渉の大変忙しい時期にお招きいただきありがとうございます。来週首相が決まるなかで混沌（こんとん）としておりますが…」

同じころ、永田町では自民党と維新の話し合いがスタート。維新は、高市首相誕生に力を貸すのか、さらには、自民党との連立にまで至るのか。

連立の条件として、維新が自民党に提示しているのが、12の政策項目の実現です。

【（1）経済財政政策（2）社会保障政策（3）皇室･憲法改正・家族制度等（4）外交安全保障政策（5）インテリジェンス政策（6）エネルギー政策（7）食料安保・国土政策（8）経済安保政策（9）人口政策･外国人政策（10）教育政策（11）統治機構改革（副首都構想など）（12）政治改革（企業・団体献金の廃止、議員定数の削減など）】

このうち、吉村代表が絶対に譲らないとしているのが「社会保障政策」「副首都構想」「議員定数の削減」の3つ。特に「議員定数の削減」については、並々ならぬ思いがあるようです。

講演を終えた吉村代表に話を聞きました。

日本維新の会 吉村代表

「政治改革の最も難しいもの、大切なものは『議員定数の削減』。維新の会の原点として議員定数の削減を（大阪で）実際やりました。政治家自身の改革が出発点。一番最初、臨時国会。今年の12月までに大幅な議員定数削減をやりきるべき」

■野党3党の協議は「一区切りと」 “玉木首相”は幻に？

ただ、「議員定数の削減」は、いわば「議員のリストラ」。自民党にとっては、簡単にのめる条件ではありません。党内からは「自民・維新でいきなり定数削減は論外」との声が上がっています。

野党からも…

立憲民主党 野田代表

「政治資金の問題で結論を出すことが先なのでは」

17日の話し合いの結果は…

日本維新の会 藤田共同代表

「今回、大きく両者の理解という意味で前進。最終調整が非常に重要。どのような解釈・文言、お互いの信頼関係にも関わる。そういったことでなんというんですかね…スタンスとしては変わらず」

大きく前進したものの、まだ合意には至っていないようです。

日本維新の会 藤田共同代表

「最終的な答えを見ていただくという形にしましょう」

玉木首相誕生に向けて動いていた野党3党の話し合いについては…

日本維新の会 藤田共同代表

「きょう時点で両党の幹事長に、これ以上野党側の枠組みを模索するのは非常に難しい、玉木代表・野田代表の名前を書く形での連携は難しい、一区切りとさせていただきたいとお願いした」

“玉木首相”は幻となりそうです。

国民民主党 玉木代表「維新の皆さんが離脱されるということ、こういった政治の流れを作った一番の原点『政治とカネの問題』維新としては強くこれまで言ってきたわけですから、自民党にも求めてもらいたいと思う」