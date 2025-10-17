対象製品の1つ「Atlas Ultra CFexpress 4.0 Type Bカード（2TB）」

Other World Computing（OWC）の一部製品が、AmazonでポイントDEALの対象となっている。10月17日（金）現在、ポイント還元率が10%に設定されている。

対象製品にはCFexpressカード、SDメモリーカードをはじめ、カードリーダー、ポータブルSSDなどが含まれる。

CFexpressカード

Atlas Ultra CFexpress 4.0 Type B（2TB）

9,075ポイント還元（価格：9万750円）

Atlas Pro CFexpress 4.0 Type B（256GB）

2,552ポイント還元（価格：2万5,520円）

Atlas Pro CFexpress 4.0 Type A（960GB）

5,940ポイント還元（価格：5万9,400円）

SDXCメモリカード

Atlas Ultra SDXC UHS-II V90（256GB）

2,805ポイント還元（価格：2万8,050円）

Atlas Pro SDXC UHS-II V60（512GB）

1,980ポイント還元（価格：1万9,800円）

カードリーダー

Atlas USB4 CFexpress 4.0 Type B カードリーダー

1,430ポイント還元（価格：1万4,300円）

Atlas FXR Thunderbolt及びUSB 3.2対応CFexpress Type B カードリーダー

1,200ポイント還元（価格：1万1,999円）

Atlas デュアルSDメモリカードリーダー

1,144ポイント還元（価格：1万1,440円）

ポータブルSSD

Express 1M2（8TB）

21,700ポイント還元（価格：21万7,000円）

Envoy Pro Elektron（1TB）

2,488ポイント還元（価格：2万4,883円）

