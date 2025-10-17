X JAPANのYOSHIKIにXアカウントをフォローされたことで話題になった女性ストリートドラマーのリエイさんが17日までにYouTubeチャンネルを更新。離婚を報告した。

リエイさんは愛知・名古屋市を中心に活動し、ドラム演奏で47都道府県を訪れた経験をもつストリートドラマー。YouTubeチャンネルの登録者数は14万人を超えている。昨年8月には、自身の結婚披露宴でX JAPANの代表曲である「紅」の激しいドラム演奏をドレス姿で披露した動画を公開したところ、YOSHIKIが自身のX（旧ツイッター）で「Wow!紅だー」と反応し、またたく間に動画が拡散されて話題に。リエイさんは「YOSHIKIさんの引用リツイートを見つけてしまって永遠と心臓バクバクしてました 光栄すぎます」と感激し、YOSHIKIに「見つけていただきありがとうございます！よく色んな場所のストリートで紅を演奏させていただいてます YOSHIKIさんのドラムを何回も聴いて勉強しました！！いつかYOSHIKIさんとストリートコラボするのを夢見て頑張ります！！！！！」とリプライを送っていた。

今回の動画では「実は先日、離婚をしました」と報告し、「報告するかどうか迷ったんですけど、自分の中でうそをつきながら活動するのも嫌だなぁと思って話しました」と説明。「これからも今まで以上に音楽活動を頑張りたい思いです」と意気込みを語り、あらためて「紅」のドラム演奏を披露した。