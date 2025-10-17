¼«Ì±²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿ÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¡Ö£Î£È£ËÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡»²±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤Ã¤¿£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬£±£·Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢²ñÇÉÆþ¤ê¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Î£È£ËÅÞ¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÀÆÆ£»á¤¬Î¥ÅÞ¤·¤¿¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö£Î£È£ËÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Î£È£ËÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Ë²¸¤òÇä¤Ã¤¿¡Ù¡ØÂß¤·¤òºî¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í£Î£È£ËÅÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤ò²÷¤¯²ñÇÉ¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª½ÐÇÏ»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞËÜÉôÁ°¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ï¤Þ¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñÇÉÆþ¤ê¤Ç¡¢Ë¡°Æ¿³µÄ¤äºÎ·è¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÉ¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÕÇ¤À¯ÅÞ¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤ÎÈ½ÃÇ¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤ä´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼ÂÍø¤ò¸«¿ø¤¨¤¿·èÃÇ¤Ç¡¢£Î£È£Ë¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¤ò´Þ¤à¹ñÌ±¤Î²ÝÂê¤ò¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤Ë¤Ï£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ø¤Î¼õ¿®ÎÁ³ä°úÀ©ÅÙ¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢£Î£È£Ë¤Î·Ð±ÄÂÎ¼Á¤Î²þÁ±¤Î£³ÅÀ¤òÀ¯ºö¶¨µÄ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë»²±¡¤Î²ñÇÉÌ¾¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢ÀÆÆ£»á¤Î½êÂ°°Ñ°÷²ñ¤ÏÇÀÎÓ¿å»º°Ñ¤«¤é»²±¡ÁªÁ°¤ÈÆ±¤¸ÁíÌ³°Ñ¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó£Î£È£ËÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
