【ソフト】上野由岐子「力まない」先発機会増え、“ギアチェンジ”…１８日から勝負のホーム２連戦

ソフトボールの国内最高峰「ニトリＪＤリーグ」の第１３節が１８日〜１９日に各地で行われる。東地区２位のビックカメラ高崎はホームの群馬・高崎市で１８日に西地区８位の日本精工、１９日に同２位の豊田自動織機との２連戦に臨む。

ビックカメラ高崎で０８年北京、２１年東京五輪金メダルのレジェンド・上野由岐子投手は「勝股（美咲投手）も今、状態が上がってきているし、お互いに貢献していけたらいいと思います」と投手陣の主軸として意気込んでいる。

雨の中、横浜市で行われた１１日の東地区６位のＮＥＣ戦（６〇０）では先発登板し、４回被安打３、７奪三振、無失点で今季東地区５位の８勝目を挙げた。「雨も降っていたので力まないようにというか、力を入れないように、丁寧に投げていく感覚でした。淡々としっかりボールを投げていくというイメージでしたね」と納得の表情を見せた。

左膝負傷から復帰した２３年シーズンはリリーフ投手として奮闘。昨季には先発復帰も果たし、今季は２６歳の右腕・勝股との二枚看板で先発機会も増えている。９月中旬の全日本総合選手権後は２週間空いたが、ノースローで調整をしてきたという。「先発をすることで体重も結構落ちていたし、疲労感が抜けない感覚があった。球数を投げることでフォームの崩れや力感が生まれてしまっていたので、そういうのを無くすイメージで」。夜の睡眠時間を約１時間増やすなど、長いイニングを投げきるための体を作り上げてきた。

３季ぶりのリーグ制覇を目指すチームは、今季レギュラーシーズン（ＲＳ）１８勝６敗で戸田中央に次ぐ東地区２位につける。各地区の上位３チーム（４位の勝率が高い方）が進むプレーオフ進出に向け、ＲＳは残り４試合。４３歳のレジェンド・上野が確かな手応えを持って“勝負の秋”を迎える。