¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È30¼þÇ¯Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö&À¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSATEFES¡ª¡×¿¶ÂØ¸ø±é·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤ÎÀßÎ©30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖSATELIGHT 30th Anniversary SATEFES¡ª¡×¤Î¿¶ÂØ¸ø±é¤¬¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÃë¡¦Ìë£²²ó¸ø±é¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¤µ¤é¤Ë½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¾ðÊó¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¥µ¥Æ¥é¥¤¥È30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ª¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡õ¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤È¡¢Ì¾ºî¥¢¥Ë¥á¤òºÌ¤ë¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ²Ï¿¹Àµ¼£¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤¬¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç·ë½¸¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡õ¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½Ð±éÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ë¿·ºîÏ¯ÆÉ·à¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀ©ºî¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë£·Ì¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ðÊó¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁÏÀ»¤Î¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸ì¤ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿AKINO from bless4¡¢¡Ö·à¾ìÈÇ ¥â¡¼¥ì¥Ä±§Ãè³¤Â±¡×¤ÇED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡õ²Î¾§¤·¤¿angela¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥Ë¥½¥ó¥·¥ó¥¬¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¡ÖËâÃÆ¤Î²¦¤ÈÀïÉ±¡×¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¢¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¦Àã²»¥¯¥ê¥¹Ìò¤È¤·¤Æ°µ´¬¤Î²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤ë¹â³ÀºÌÍÛ¡¢¡Ö½ªËö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«?Ë»¤·¤¤¤Ç¤¹¤«?µß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥¯¥È¥êÌò¤È¤·¤ÆÑ³¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤¼çÂê²Î¤òÃ´¤Ã¤¿ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢À¼Í¥³¦¤¤Ã¤Æ¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´¤Ã¤¿³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥®¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Ê¡»³Ë§¼ù¡£½Ð±é¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ã´¤Ã¤¿¼çÂê²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â¸½¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëÇ®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤È¤·¤Æ½é²»¥ß¥¯¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â·èÄê¡ª¥¢¥Ë¥½¥ó³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯¼Ô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤Î¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈºîÉÊ¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë°ÂÃ£Í¦¿Í¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¤·´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
Ï¯ÆÉ·à¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¹ë²ÚÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡õ¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¡¢²Ï¿¹Àµ¼£´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂ³Êó¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤Î¼õÉÕ¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¤â¡ª¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤ò10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎà¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹¾Ã¼Î¤º»»á¤ä¡¢¡Ö¥¢¥¯¥¨¥ê¥ª¥ó¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ£ÀîÂÀ»á¡¢¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆ£ËÜ¤µ¤È¤ë»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬ºÜ¤Ã¤¿¤ª½Ë¤¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅù¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÆÃÅµÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡×¤â¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖSATELIGHT 30th Anniversary SATEFES¡ª¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¢¨£²²ó¸ø±é
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00 Ìë¸ø±é¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é19:00
²ñ¾ì¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN¡ÊÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë
½Ð±é¼Ô
¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
AKINO from bless4¡¢angela¡¢ÎëÌÚ¤³¤Î¤ß¡¢¹â³ÀºÌÍÛ¡ÊÃë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡ÊÌë¸ø±é¤Î¤ß¡Ë¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢Ê¡»³Ë§¼ù
¡Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡Ë
½é²»¥ß¥¯
¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¡Ë
°ÂÃ£Í¦¿Í
¡ÊÀ¼Í¥¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¢¨¸åÆüÈ¯É½
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÆÃÅµÉÕ»ØÄêÀÊ ¡ï17,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¡Á°Êý¥¨¥ê¥¢³ÎÌó/¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä/£¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë
°ìÈÌ»ØÄêÀÊ 9,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª
10·î18Æü(ÅÚ)12:00 ¡Á11/3¡Ê·î½Ë¡Ë23¡§59
https://l-tike.com/satefes/
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÅý°ì¡¦ÀèÃåÀè¹ÔÈÎÇä
12·î23Æü(²Ð)12:00¡Á26Ç¯1·î5Æü(·î)23:59
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Æ¥é¥¤¥È
À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒALIVE
¶¨ÎÏ¡§KADOKAWA¡¢¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¹¥È¡¢¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
