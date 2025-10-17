欧州株　マイナス圏推移が継続、仏ＣＡＣは下げ幅縮小も
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100　 9308.18（-127.91　-1.36%）
独ＤＡＸ　　23762.21（-509.98　-2.10%）
仏ＣＡＣ40　 8140.96（-47.63　-0.59%）
スイスＳＭＩ　 12527.23（-174.85　-1.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物DEC 25月限　45832.00（-328.00　-0.71%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6602.75（-66.00　-0.99%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24540.00（-291.25　-1.17%）