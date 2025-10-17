欧州株 マイナス圏推移が継続、仏ＣＡＣは下げ幅縮小も
欧州株 マイナス圏推移が継続、仏ＣＡＣは下げ幅縮小も
東京時間19:14現在
英ＦＴＳＥ100 9308.18（-127.91 -1.36%）
独ＤＡＸ 23762.21（-509.98 -2.10%）
仏ＣＡＣ40 8140.96（-47.63 -0.59%）
スイスＳＭＩ 12527.23（-174.85 -1.40%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:14現在
ダウ平均先物DEC 25月限 45832.00（-328.00 -0.71%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6602.75（-66.00 -0.99%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24540.00（-291.25 -1.17%）
