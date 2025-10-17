◇セCSファイナルステージ第3戦 阪神―DeNA（2025年10月17日 甲子園）

「2025 JERA クライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神の2冠王・佐藤輝明内野手（26）が申告敬遠を受け、甲子園に大ブーイングが広がった。

5回、2死二塁で打席に向かおうとすると、ベンチから三浦監督が飛び出し、申告敬遠。そのままDeNA先発のケイに降板を告げた。その後は2番手・宮城が後続を断って、この回は点を与えなかった。

佐藤輝は初回、1死一、二塁から、ケイのスライダーをバックスクリーンに放り込む先制3ラン。甲子園に大歓声を呼び起こした。「1打席目の初球から自分のスイングができたと思います。先制点につながってよかったです」とコメントした。

阪神4番のCS本塁打は、14年ファイナルSのゴメス、15年ファーストSのゴメス、17年ファーストSの福留の3本。佐藤輝は、球団生え抜きの4番としてはCS初本塁打となる快挙となった。

佐藤輝は第1戦で1安打し、前日の第2戦では2本の適時打を含む3安打2打点。特に8回は値千金の同点打で、森下のサヨナラ弾へとつなげる勝負強さを見せた。

阪神はこの日、勝つか引き分けでも日本シリーズへの進出が決定する。