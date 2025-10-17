「食事は気にしない」Snow Man岩本照の告白にスタジオ驚き「甘いもの好きだしラーメンも食べる」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

10月16日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてSnow Man・岩本照、指原莉乃が出演した。

ストイックなイメージがある“筋トレ男子”の岩本が意外な一面を明かすと、女性陣から驚きの声があがり…。

【映像】「ギャップがあざとい！」Snow Man岩本照の意外な一面

今回のテーマは“筋トレ男子”。街行く女性に筋トレ男子の印象を聞いたところ、セクシーだと思う反面「ストイック」「食事制限してそう」「ルーティンが面倒くさそう」と思っている人も多いようだった。

「マッチョの人を好きになったこともある」という指原が自身の経験から、岩本に対して「やっぱりストイックですよね？」と確認。しかし岩本は「いや僕はストイックじゃないと思います」と即答する。

指原は「絶対ストイックだよ」と信じていない様子だったが、岩本は「ジムには通っているけど、僕は食事制限をしない」と意外な事実を明かす。これには女性陣から「ええっ!?」と驚きの声があがった。

岩本が「タピオカ好きですし」と続けると、鈴木は「カワイイ！」と反応するもすぐに「こういうのがあざとい」と笑う。指原も「ギャップがあざとい」とうなずいた。

「（あざとさを）出してくるじゃん！」という山里の言葉に笑いつつ、岩本は「甘いもの好きなんで」と繰り返した。

その後、“筋トレ男子のデート中の食事”の話題になったときも岩本は「食事（制限）は気にしない。ラーメンも全然食べるしお酒も飲む」と食生活に言及。「『これタンパク質入ってないから』とか考えたこともないし、食事のルーティンを作ってないんですよ」と明かすと、指原は「いいマッチョだ」とつぶやいていた。