子どもたちの声が形になります。見附市内の道の駅に新たな遊具が作られることになり、4つのデザインから子どもたちの投票で決まります。どんな遊具が出来上がるのか。実は、設置のきっかけになったのも子どもたちの声でした。



10月17日、見附市の桜保育園。



「誰もがみんなで遊べる遊具が全部で58個」

「えー！」



子どもたちが見ていたのは大凧合戦やイングリッシュガーデンなど見附市の魅力が詰まった4種類の遊具のデザインです。





（リポート）「パティオにいがたに設置される大型遊具、子どもたちはどのデザインを選んだのでしょうか？」市内の道の駅「パティオにいがた」。市は新たな遊具を設置する予定で、4種類の候補から子どもたちの投票でデザインを決めることになりました。〈見附市教育委員会 金内健太さん〉「子どもたちの意見が社会の一員としてつながっていく。見附市全体が盛り上がっていけばいいかなと思います」実は…そもそも遊具の設置が決まったのも、子どもたちの声がきっかけでした。1年前の桜保育園。子どもたちが話し合っていたのは「見附にあったらうれしいモノや場所」です。〈園児〉「パティオに遊具ができたらいいなぁ」〈先生〉「すごい具体的」こうした声をうけ、遊具の設置が決定。17日は子どもたちがそれぞれ気に入ったデザインにシールを貼って投票。11月末までに市内の全ての小学校と保育施設に通う子どもたちが投票を行います。Q）何番の公園がよかった？「4番」Q）どんな風に遊びたい？「みんなで楽しく遊びたい」Q）誰と遊ぶ？「弟と一緒に遊ぶ」新たに設置する遊具は投票で1番多かったデザインが採用され、来年度中に完成する予定です。どんなが遊具が出来上がるのでしょうか。