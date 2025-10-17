神戸vs鹿島 スタメン発表
[10.17 J1第34節](ノエスタ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 9 宮代大聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 18 エウベル
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 11 田川亨介
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 9 宮代大聖
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 27 エリキ
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
MF 14 汰木康也
MF 18 井出遥也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 22 濃野公人
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 13 知念慶
MF 18 エウベル
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 4 千田海人
DF 7 小川諒也
DF 23 津久井佳祐
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 11 田川亨介
FW 34 徳田誉
監督
鬼木達