広島市西区でベトナム人とみられる女性が殺害された事件で、室内に争った形跡があることが新たに分かりました。



■鷺山研一郎 記者

「事件発生から3日目、今日も現場の集合住宅に鑑識の捜査員たちが入っていきます」



事件が発覚したのは15日の夕方。広島市西区中広町の集合住宅で30代のベトナム人とみられる女性が頭から血を流し、死亡しているのが見つかりました。



近くの小学校では子どもたちの登校に、保護者が付き添う姿も見られました。





■保護者「娘も不安そうだったきょう一緒に来て（犯人が）捕まるまでは一緒に来ようと思う」捜査関係者によると、室内には、いたる所に多くの血痕が残され、争った形跡があったということです。さらに、事件の数か月前、女性が同じマンションの住人とトラブルになっていたことも新たに分かり、警察が事件と関連があるかを調べています。■被害者と同じ階の住人「いい人。悪い人じゃない。絶対悪い人じゃないよ。挨拶もしていた。かわいそう。まだ若いのにね」警察は司法解剖を行っており、死因の特定を急いでいます。また、防犯カメラのリレー捜査をするなどして、逃げた犯人の行方を追っています。【2025年10月17日放送】