BE:FIRST、初ベストアルバム『BE:ST』リリースを記念して全国4エリアで公開収録イベントを開催

BE:FIRSTが、ベストアルバム『BE:ST』（10月29日発売）のリリースを記念して、全国4エリアで『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』を開催する。

■ラジオ・テレビ番組の公開収録を実施

本イベントでは、全国4エリアのオープンスペースにBE:FIRSTのメンバーが登場し、ラジオ・テレビ番組の公開収録を実施。ベストアルバム『BE:ST』への想いをメンバーそれぞれが語る。

参加方法など詳細は、オフィシャルサイトで。

■イベント情報

『BE:FIRST「BE:ST」リリース記念 Special Event』

11/06（木）福岡・三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fメディアパーク

参加予定メンバー : MANATO、JUNON、LEO

11/06（木）愛知・アスナル金山 明日なる！広場

参加予定メンバー : SOTA、SHUNTO、RYUHEI

11/07（金）大阪・三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

参加予定メンバー : MANATO、JUNON、LEO

11/07（金）北海道・新千歳空港 国内線旅客ターミナルビル2F センタープラザ

参加予定メンバー : SOTA、SHUNTO、RYUHEI

※参加メンバーは、諸事情により急遽変更する可能性がございます。

■リリース情報

2025.10.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「I Want You Back」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

