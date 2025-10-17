BE:FIRST、ベストアルバム『BE:ST』LIVE盤に収録の「GRIT」ライブ映像公開 初のワールドツアーNY公演より
7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、29日にリリースするベストアルバム『BE:ST』のLIVE盤に収録される「GRIT」のライブ映像をYouTubeにて公開した。
【動画】熱気あふれる…！BE:FIRST「GRIT」ライブ映像
映像は、BE:FIRST初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』から、ニューヨーク公演での「GRIT」パフォーマンスを収めたもの。「GRIT」は、2000年代のヒップホップを現代的に昇華させたアグレッシブなサウンドが特徴の7枚目シングルで、熱気あふれるワールドツアーの臨場感を伝える映像となっている。ライブ本編は『BE:ST』のLIVE盤およびBMSG MUSIC SHOP限定盤に収録される。
ベストアルバム『BE:ST』は2枚組で全32曲を収録。プレデビュー曲「Shining One」、日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、ストリーミング1億回を突破したドラマ主題歌「夢中」などを収めたポップス＆メッセージソング中心の『Mood』、デビュー曲「Gifted.」、チャート116冠の「Mainstream」、テレビアニメ主題歌として話題の「Stare In Wonder」などを集めたヒップホップ主体の『Banger』で構成されている。
注目のリード曲「I Want You Back」は、The Jackson 5の名曲をBE:FIRST流にカバー。SKY-HIとSunnyのプロデュースで、伝説的なアナログコンソール「Neve 8068」を使用して生バンド録音を行い、その音源をサンプリングしてヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチで制作。オリジナルのサビを活かしつつ、新たに書き下ろされた歌詞をスキルフルなボーカル＆ラップで表現している。
同作は、BE:FIRSTのこれまでの軌跡を凝縮した集大成ともいえるベストアルバムとなる。
