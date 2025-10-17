「カッターはさみ持ち振り回す」「楽しそうにしていた」逮捕の22歳男…同級生が語る素顔　埼玉老人ホーム女性殺害

中学校の卒業アルバムに笑顔で収まる男。

埼玉・鶴ヶ島市の介護付き老人ホームで高齢の女性を殺害した疑いで逮捕された木村斗哉容疑者（22）です。

FNNは木村容疑者と同じ小学校と中学校に通っていた男性から、当時の驚きの行動について聞くことができました。

小・中学時代の同級生：

急に校長室乗り込んだとか。カッターはさみを持って振り回すみたいなのはありました。

89歳の女性2人が、15日、入所する介護付き老人ホーム内で殺害されたこの事件。

元職員の木村容疑者は犯行時、1人で侵入し、5階の部屋で小林登志子さんを、4階の部屋で上井アキ子さんを殺害したとみられています。

その後の取材で、木村容疑者が自身の犯行について、「ベッドで寝ているところを首を絞めてナイフで刺して殺した」と供述していることが分かりました。

また、施設内に侵入していることが夜勤の職員に知られないよう「階段で移動していた」などと供述しているということです。

木村容疑者と同じ小学校と中学校に通っていたという男性は、小学生時代にその粗暴な一面を目にしていました。

小・中学時代の同級生：

急に学校抜け出すとか、ちょっと変わったやつだなと。カッとなりやすかった。先生に対して刃物を見せつけたりとか。

また、中学3年の時に同じクラスだったという男性は次のように話します。

中学時代の同級生：

剣道部をやっていたので、そのイメージがすごく強かった。中学校の時は本当に普通に笑って生活していたし、楽しそうにしていたので、ニュース見た感じ、あんな暗い感じなイメージじゃなかったので、この数年間で何があったのだろうって思うくらい。本当に中学校の時は楽しそうに生活していた感じ。

一方で、男性はこんな話を耳にしたことがあるといいます。

中学時代の同級生：

中学1年生の時、趣味かなんかで防弾チョッキだったり、折りたたみ式のサバイバルナイフみたいなものを学校に持ってきていたとかは、実際に見ていないんですけど聞いたことはありますね。

死亡した2人について「恨みはなかった」などと供述しているという木村容疑者。

警察は、犯行状況などから強い殺意があったとみていて、動機についてさらに調べを進めています。