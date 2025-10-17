ÊÉ¤«¤éÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Î²»¡½¡½ÇÑµõ¤È²½¤·¤¿Àº¿ÀÉÂ±¡¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤ÇºÇ¶á¡¢¤«¤Ä¤ÆÀº¿ÀÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿·úÊª¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹À¤µª¤Î·úÀßÅö½é¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¼£ÎÅ´Ä¶¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡¢Î©ÇÉ¤Ê·úÊª¤¬Â¿¤¤¡£
¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¤Ë½»¤à£É£Ôµ»½Ñ¼Ô¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯£µ·î¡¢ÎÙ¤Î¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾¤Ê¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¡ÊÀº¿ÀÉÂ±¡¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥«¥ë¥È°¦¹¥²È¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ï£±£¹£¸£¶Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤ó¤ÏÍ©Îî¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÍ©Îî°Ê³°¤ËÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
·úÊª¤ÎÃæ¤ÎÊÉ¤Ï¤·¤ß¤À¤é¤±¤Ç¼¿¶ô¡Ê¤·¤Ã¤¯¤¤¡Ë¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Å·°æ¤Ë¤Ï·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Éô²°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ü¤í¤Ü¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¼ê½ÑÂæ¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ø»Ò¤¬¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÃÖ¤«¤ì¤¿ÃÏ²¼¤ÎÉô²°¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿£²¿ÍÁÈ¤Î½÷À¤ËÁø¶ø¤·¤¿¡£½÷À¤¿¤Á¤ÏÏ¿²»ÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Áê¼ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î½÷À¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤À¤ì¡©¡Ù¡ØÌ¾Á°¤Ï¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£½÷À¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë¤À¤ì¤«¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¡¢Ì¼¤È½ÐÆþ¤ê¸ý¤ØÌá¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢½÷À¤¬¼¼Æâ¤Î°Å¤¬¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤¦Ìä¤¤Ä¾¤¹¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡©¡×
¤½¤ÎÁê¼ê¤È¤ä¤é¤¬Åú¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä¤µ¤óÉãÌ¼¤Ï¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤ê·úÊª¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥¹¥È¤Ï£±£¹£°£¸Ç¯¡¢¡ÖÅì¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤ª¤è¤Ó¤Æ¤ó¤«¤ó´µ¼Ô¼ýÍÆ»ÜÀß¡×¤È¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¿´¿È¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê°·¤¤¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢£¶£¸Ç¯¤Ë¤Ï¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Î¼ÂÂÖ¤òË½¤¯¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ï¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÎÃæ¿´³¹¤«¤éÌó£µ£°¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥·¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ô½½Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¤Ï¥Û¥é¡¼¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿´ÎîÃµºº¡×¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸áÁ°£²»þ¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Èá·à¤ÎÀ×¤òË¬¤ì¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤Î°ìÎã¤À¡£Àº¿À²Ê¤Ê¤É¤ÎÉÂ±¡¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥ó½£¥·¥Ü¥¤¥¬¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¥º¤Îµì¥·¥Ü¥¤¥¬¥ó·´Àº¿ÀÉÂ±¡¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ü¥¤¥¬¥ó¡¦¥Û¡¼¥ó¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÍ©Îî²°Éß¤Ë¡¢°áÁõ¤òÃå¤±¤¿ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¤âÍ©Îî¤¬½Ð¤½¤¦¤Ê·úÊªÆâÉô¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥ª¥«¥ë¥È°¦¹¥²ÈÃÄÂÎ¤À¡£
¥ß¥·¥¬¥ó½£¥¦¥§¥¹¥È¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥í¥¤¡¼¥ºÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ï£¸£±Ç¯¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Àº¿ÀÉÂÅï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Í©Îî²°Éß¤ÈÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤Î»ÜÀß¡Ö¥¨¥í¥¤¡¼¥º¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¡×¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÅÅÀþ¤¬Ïª½Ð¤·¡¢´ñ²ø¤ÊÍî½ñ¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¿´ÎîÃµºº¤Îµ¡ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÍ©ÎîÃµ¤·¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¥¦¥§¥¹¥È¥ó¤ÎµìÀº¿ÀÉÂ±¡¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥²¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¡×¤Ç¿´Îî¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¬¥¤¥É¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ò¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥¬¥¤¥É¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤ò²¿ÅÙ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£
É÷¤Î¤Ê¤¤Ìë¤Ë¥É¥¢¤¬¥Ð¥¿¥ó¤ÈÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤«¤éÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥Î¥Ã¥¯¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ê¤·¤¿¡£¾¯¤·Á°¤Ë¤Ï¡¢Í©ÎîÃµÃÎµ¡¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò¾È¼Í¤·¤¿ÊÉ¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Î·Á¤ò¤·¤¿±Æ¤¬¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¤¿¡£·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ä¥²¥¹¥È°Ê³°¤Î²¿¤«¤¬¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥µ¥¤¥é¥à´Ñ¸÷¤Î°Õ³°¤ÊÎò»Ë
µìÀº¿ÀÉÂ±¡¤Î¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¶²ÉÝ¤Ç¤Ê¤¯¡¢´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ë¡£
£±£¹À¤µªËö¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤ä¥Û¥Æ¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£±£¸£²£±Ç¯³«Àß¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¡¼¥ëÀº¿ÀÉÂ±¡¡×¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¡×¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÔÆâ¿ï°ì¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ´Û¤Ë¤Ï¼«Í³¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Æþ±¡´µ¼Ô¤Ø¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡Ö¤É¤³¤è¤ê¤âÀè¿ÊÅª¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ç¹çÍýÅª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
£¸£°Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¿Í¸þ¤±¤ÎËÌÊÆ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»üÁ±²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âË¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÏÎò»ËÅª»ö¼Â¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¹À¤µª¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Àº¿ÀÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢Àº¿ÀÉÂ±¡¤Î·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£±£¸£°£°Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Àº¿ÀÉÂ¤Ï¼À´µ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼À´µ¤Ï¼£ÎÅ²ÄÇ½¤À¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥í¥óÂç³Ø¥«¥ß¥ó¥°¥¹¿´Íý³Ø»Ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¹ñÎ©¿´Íý³ØÇîÊª´Û¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Ð¥¶¡¼Éû´ÛÄ¹¤À¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Àº¿ÀÉÂ±¡¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°å»Õ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¥Ö¥é¥¤¥É»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥«¡¼¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦·úÃÛ»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£½¾Íè¤Î»ÜÀß¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤È±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¡¢·ò¹¯Åª¤Ê´Ä¶¤¬¼£ÎÅ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÆ»ÆÁÎÅË¡¡×¤ÎÍýÇ°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
ÉÂ±¡·úÃÛ¤Ë¤ÏÃøÌ¾¤ÊÀìÌç²È¤é¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼½£Î©Àº¿ÀÉÂ±¡¤òÀß·×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Â¤±à²È¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¡¦¥ª¥ë¥à¥¹¥Æ¥Ã¥É»á¤À¡£¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ï¸½ºß¡¢¹ë²Ú¤Ê¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥ó¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤âÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤Àº¿ÀÉÂ±¡¤Ï¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ö¸øÈñ¤Ç·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Î©ÇÉ¤Ê·úÊª¤ä¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿Äí±à¤Ï¹¥´ñ¿´¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥¶¡¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£¡ÖÆ±»þ¤Ë¡¢»ÔÌ±¤Î´Ö¤ÇÀº¿ÀÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¼£ÎÅ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡×
¥Ð¥¶¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¿¿¤Î´õË¾¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Àº¿À°åÎÅ¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ë¬Ìä¥Ä¥¢¡¼¤ÏÉÂ±¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤¿¡£Àº¿ÀÉÂ±¡¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´é¡¢¡Ö°Ì´¹©¾ì¡×
¤À¤¬Æî¥³¥Í¥Æ¥£¥«¥Ã¥ÈÂç³Ø¤Î¥È¥í¥¤¡¦¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È°Å¤¤ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ï¤³¤ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ö°Ì´¹©¾ì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£Î£é£ç£è£ô£í£á£ò£å¡¡£Æ£á£ã£ô£ï£ò£ù¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÀº¿ÀÉÂ±¡¤¬¤Ç¤¤¿»þ´ü¤â¡¢Âç½°Ê¸²½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬¶²ÉÝ¤äÓÞ¾Ð¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Å¤¯¤ÏÊÆºî²È¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥¢¥é¥ó¡¦¥Ý¡¼¤Ë¤è¤ë£´£µÇ¯¤ÎÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¾®Àâ¡Ö¥¿¡¼¥ëÇî»Î¤È¥Õ¥§¥¶¡¼¶µ¼ø¤ÎÎÅË¡¡×¤¬¤¢¤ë¡£²Í¶õ¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ç´µ¼Ô¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¡¢´Æ¶Ø¤¹¤ëÊª¸ì¤À¡£´µ¼Ô¤Î´ñ¹Ô¤òÓÞ¾Ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÎÊÐ¸«¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶²ÉÝ¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ç´µ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÄµÔ¹Ô°Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àº¿ÀÉÂ±¡¤Ë¤Ï°ìÅÙÆþ¤Ã¤¿¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í¡¹¤Î¶²ÉÝ´¶¤Ëº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÌ©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë»´·à¤ä¡¢ÌµÍý¤ä¤ê´Æ¶Ø¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ï¸À¤¦¡£
¥¤¥ê¥Î¥¤½£Î©Àº¿ÀÉÂ±¡¤Ë£³Ç¯´Ö¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿½÷À¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥«¡¼¥É»á¤Ï£¶£¸Ç¯¤ÎÃø½ñ¤Ç¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Í¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤»á¤Ï£¸£·Ç¯¡¢Àº¿ÀÉÂ´µ¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿½÷À¸þ¤±Àº¿ÀÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿ÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¡¢±¡Æâ¤ÎÎô°¤Ê´Ä¶¤òË½Ïª¤¹¤ë¿·Ê¹µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¡£°ìÏ¢¤Îµ»ö¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÀº¿ÀÉÂÅï¤Ç¤Î£±£°Æü´Ö¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£Ô£å£î¡¡£Ä£á£ù£ó¡¡£é£î¡¡£á¡¡£Í£á£ä£è£ï£õ£ó£å¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÎÉÂ±¡¤ÏËýÀÅª¤Ê»ñ¶âÉÔÂ¤ÈÄê°÷Ä¶²á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¶¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£¹À¤µª¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤ËÅö½é¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÎ©¤Á¾Ã¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö´õË¾¤Ï¼º¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉÂ±¡¤ÎÇÑµõ¤¬¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë
£±£¹£µ£°Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤ÎÀº¿ÀÉÂ±¡¤Ë¤Ï£µ£°Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ô½½Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼£ÎÅË¡¤äË¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÂçÈ¾¤ÎÉÂ±¡¤Ï¶õ¤¥Ó¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê·úÊª¤¬¹ÓÇÑ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Í©Îî¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¹¥Ù¥¹¥È¤Ë¤Þ¤ß¤ì¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¡£¸øÈñ¤Ç½¤Á¶¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Í©Îî²°Éß¤Ë¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
½é¤á¤Ï¡¢ÇÑµõ¤òÃµ¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡ÖÅÔ»ÔÃµ¸¡²È¡×¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ò¸ÛÍÑ¤ä¼ý±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ÜÀß¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤»¤ëÆ»¤òÃµ¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤³¤³£±£µÇ¯¤Û¤É¡¢ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥¹¥È¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¤¬Í©Îî²°Éß¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£°Ç¯¡£¥È¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥²¥Ë¡¼¤Ï£°£·Ç¯¤Ë¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢Í©Îî¥Ä¥¢¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡££°£¹Ç¯¤Ë¤ÏÍ©Îî¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤Ò¤ÈÈÕ¤³¤â¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÎ®¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àº¿ÀÉÂ±¡¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ï¡¢°ìÉô¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬»È¤¦¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼Âºß¤Î¿Í¡¹¡¢º£¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¶ìÄË¤ò¡¢·Ú¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£Æ±»á¤Ï£±£¹Ç¯¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÏÀÀâ¤Ç¡¢¡ÖÉÔµ¤Ì£¤ÊÀº¿ÀÉÂ±¡¡×¤ò¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀº¿À°åÎÅ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¿Í¡¹¤òÉ¬Í×¤Ê¼£ÎÅ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë·ë²Ì¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¤À¤¬Æ±»á¤Ïº£¡¢¤½¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥é¡¼¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ê¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÀº¿ÀÉÂ±¡¤ò¤á¤°¤ë¶²ÉÝ¤Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÎò»ËÅª»ö¼Â¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¤Ï¡¢¹ñ²È¤¬ºÇÂç¤Î¼å¼Ô¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¼çÄ¥¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Î·çÅÀ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¶À¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Àº¿ÀÉÂ¤Ç¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤òÉÔÅö¤Ë°·¤¦¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¥Û¥é¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¥ó¥Ç¥£¥Î¥Í»á¼«¿È¤â¡¢Í©Îî¤Ë¤Ï¹¥´ñ¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤Ï£±£°Ç¯¶á¤¯Á°¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥²¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥µ¥¤¥é¥à¤òË¬¤ì¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
£³£°¥É¥ëÊ§¤Ã¤Æ¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÇÍ©ÎîÃµÃÎµ¡¤òÇã¤¤¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤¿¡£
Í©Îî¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾å³¬¤Î¶¹¤¤Éô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ê¡¢²ûÃæÅÅÅô¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Ï¿´Äì¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿¤«¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ±»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥Í¥º¥ß¤¬¾²¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç£³¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡×