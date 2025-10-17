Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢ÇòÃÏ¤Ë²Ö¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡ÖÀ²¤ìÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡×ÉâÀ¤³¨ÌÔÆÃ·±²óÁÛ¡ÖÎý½¬¤·¤«¡×
½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ê38¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡ÊÂç¿¹Î©»Ì´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎÄï»Ò¤Ç¤¢¤êÌ¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª±É¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¡£Ä¹ß·¤ÏÇòÃÏ¤Ë²Ö¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐÃÅ¡£½éÆü¤ò·Þ¤¨¡ÖÀ²¤ìÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡£½éÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÇò¤Ç·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ï2Ç¯Á°¤ËµþÅÔ¤Ç¼Â»Ü¡£ËÌºØÌò¤ò±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡Ê59¡Ë±þ°Ù¤ÎÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤È¤Ê¤ëÉâÀ¤³¨»Õ¡¦·ÌºØ±ÑÀô¤òKing¡õPrinceüâ¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£±ÊÀ¥¤È¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤¿Ä¹ß·¤Ï¡ÖËÌºØ¤È±þ°Ù¤¬2¿Í¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¹¥¤¤ÊÊª¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡£³¨¤òÉÁ¤¯»þ´Ö¤¬¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤ÏÆüËÜ²è²È¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÉâÀ¤³¨¤ÎÆÃ·±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÌºØ¤ò±é¤¸¤¿±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¡ÊÄ¹ß·¤Èüâ¶¶¡Ë¤Ï¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬°ìÈÖÀèÀ¸¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¿¤ÀÇÈÀþ¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤âÏÓ¤ò»È¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ®¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌºØ¤é¤Î³¨¤Ï»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ë¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹ß·¤Ï¡ÖÀþ¤ÎÌÂ¤¤¤ÎÌµ¤µ¡¢¾¢¡Ê¤¿¤¯¤ß¡Ë¤Îµ»¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿¾×·â¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤³¤ÎÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤ÀÀþ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÁÛÁü¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÎý½¬¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£±þ°Ù¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¿´¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±Ç²è¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£