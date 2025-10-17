º½·îô¥¡¹¹á¡¢¾¾·¨¥±¥ó¥¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹³Ú¶ÊÂè2ÃÆ¡ÖJust take it slow tomorrow¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜMV¸ø³«
º½·îô¥¡¹¹á¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖJust take it slow tomorrow¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖSTART DASH¡ú¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Æ±¶¿¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¾¾·¨¥±¥ó¥¿¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËèÆü´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÌÀÆü¤â¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£º½·îô¥¡¹¹á ¥³¥á¥ó¥È
Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ä¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡É¤È¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤â²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍ¦µ¤¤¬ÌÀÆü¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢²Î»ì¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJust take it slow tomorrow¡×
ÇÛ¿®Æü¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§https://lnk.to/Just_take_it_slow_tomorrow
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡º½·îô¥¡¹¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡º½·îô¥¡¹¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡º½·îô¥¡¹¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡º½·îô¥¡¹¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok