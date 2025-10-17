MY FIRST STORY vs SiM¡¢¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãTHE FIGHT¡ä¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ð¥È¥ë
¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKTR Presents¡ÖTHE FIGHT¡×¡ä¤¬12·î13Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë4¡Á6¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏMY FIRST STORY vs SiM¤À¡£
¡ãTHE FIGHT¡ä¤Ï¡¢¡ãREDLINE¡ä¤ä¡ãGOAT¡ä¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ëJMS¤ÎKTR¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¡Ö»×ÁÛ¡¢»ÑÀª¡¢Àº¿ÀÀ¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÎÆüËÜ¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏÂÐÎ©¤äËà»¤¤òÈò¤±¤ë°ÂÁ´¤ÊÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤Ù¤¯»ÏÆ°¤¹¤ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥é¥¤¥Ö´ë²è¤¬¡ãTHE FIGHT¡ä¡×¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¿¿¤Î¥í¥Ã¥¯¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÉñÂæ¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹¤ë¡ãTHE FIGHT¡ä¤ÎÂè°ìÃÆ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë¡ÈMY FIRST STORY vs SiM¡É¡£Î¾¼Ô¤¬¥Õ¥§¥¢¤Ê´Ä¶²¼¤ÇÂÐÖµ¤·¡¢¡È¤É¤Á¤é¤¬¥¤¥±¤Æ¤ë¤«¡É¤ò´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤È¼ª¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¦Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ð¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
³ÊÆ®µ»¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÇò¹õ¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶¯¤µ¤ä¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤òÆ¨¤²¤º¤Ë¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£µõ¹½¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¡¢º²¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë1Æü¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¢£¡ãKTR Presents¡ÖTHE FIGHT¡×¡ä
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸⽰¾ì Å¸⽰¥Û¡¼¥ë4¡Á6
½Ð±é¼Ô¡§MY FIRST STORY / SiM
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
STORYTELLER / SiM OFFiCiAL APP ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(e+)
¼õÉÕ³«»Ï¡§10⽉17⽇(⾦)19:00¡Á
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/thefight/
