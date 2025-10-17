近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆8歳長女との密着ショット公開「手を繋いでたら割り込んでくる」
【モデルプレス＝2025/10/17】モデルの近藤千尋が10月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と長女との写真を公開し、反響が寄せられている。
近藤は「手を繋いでたら割り込んでくる人」とつづり、写真を投稿。近藤と太田の間に長女が挟まり、仲睦まじく顔を寄せ合っている。
この投稿にファンからは「仲良し家族」「ほっこり」「娘さん愛おしい」「ラブラブで尊い」「羨ましい」などと反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
