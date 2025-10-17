ホロライブ・桃鈴ねね、VTuberになった経緯を赤裸々に告白 “憧れの存在”も明かす「初出し情報多くない!?」「諦めないねねちかっこよすぎ」
「ホロライブ」所属のVTuber・桃鈴ねねさんが、17日までにエックスを更新。VTuberになった経緯を明かすと、ファンから「努力し続けるのが偉い」「初出し情報多くない!?」など反響が集まっている。
【写真】アイドルを目指そうと思った経緯などを赤裸々に明かす桃鈴ねねさん
ねねさんは、アイドルにあこがれて異世界からやってきた女の子で、2020年の8月にホロライブ5期生としてデビュー。現在のチャンネル登録者数は131万人を超える人気ホロメンだ。
そんな彼女は「＃VTuberになった経緯」のタグをつけて、自身がホロライブに所属するまでに至った経緯を投稿。漫画『きらりん☆レボリューション』（作：中原杏）の主人公・月島きらりに憧れてアイドルを目指したことや、友人から歌を嘲笑された悔しさをバネに努力を続けてきたことなどが公開されている。
この赤裸々すぎる告白はねねさんのファンでも初めて知る情報が満載だったようで、リプライでは「初出し情報多くない!?」「絶対諦めないねねちかっこよすぎる」「思い通りにいかない時でも、夢に向かって挑み続けるねねち、本当にかっこいい」「すごい話、ねねちゃん。すごく感心です」と、驚きや称賛の声が上がった。
引用：「桃鈴ねね」エックス（＠momosuzunene）
