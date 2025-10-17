【ZARAのブラウン】が大人可愛い！ 穿くだけで即サマ見え♡「おしゃれスカート」

トレンドカラーとして注目を集めているブラウン。大人コーデに取り入れるなら、チョコレートのような深みのある色味とスエード調素材で、上品な雰囲気をまとえそうなスカートがおすすめです。今回紹介する【ZARA（ザラ）】のスカートなら、ワンランク上のコーデを楽しめるかも。ブラウンを上手く使った着こなしで、人と差をつけて。

きれいめにもカジュアルにも◎ チョコブラウンのミディスカート

【ZARA】「スエード調ミディ丈スカート」\6,590（税込）

トレンド感も秋冬ムードも備わったスエード調のスカート。こっくりとしたチョコレートブラウンが、上品な雰囲気を醸し出します。裾にかけて広がるAラインシルエットが女性らしく、穿くだけでサマ見えが狙えそう。ブラウスと合わせたフェミニンなコーデや、スウェットシャツでカジュアルに仕上げるのもいいかも。ロングスカートより短めの丈なので、ショートブーツ合わせもおすすめです。

トレンド大本命！ ベルト付きのプリーツスカート

【ZARA】「スエード風プリーツミディスカート ベルト付き」\7,990（税込）

上品な光沢のあるスエード調のミディスカート。トレンド感のあるベルト付きのデザインで、1枚で旬顔コーデに導いてくれます。エレガントに揺れるプリーツもコーデのアクセントに。秋らしい深みのあるカラーが、洗練された雰囲気に仕上げてくれそう。プリーツで縦ラインが強調されるため、ボリュームのあるスウェットやセーターとも好相性です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M