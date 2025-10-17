２０２５年１０月１３日、半年間にわたる大阪・関西万博が閉幕しました。その５５年前に開かれていた１９７０年の大阪万博で「忘れられない出会い」をしたという一人の男性。当時一緒に撮った１枚の写真をあの人に届けたい――その願いは、大阪に再びやってきた万博で叶うのか。１枚の写真が２つの国、２つの万博をつないだ”奇跡のような４か月”に密着しました。

「ずっとそれだけは覚えていた」――５５年前 大阪万博で出会った“あの人”との一枚

山本龍彦さん、７７歳。子ども３人はもう独立し、いまは生まれ育った京都で妻・加代子さんと２人で暮らしています。音楽バンドを組んでいて、ビートルズが大好き。

そんな山本さんの手元には、５５年前の大阪万博で撮った１枚の写真があります。その写真を撮ったときのことが忘れられないのだそうです。

（山本龍彦さん）「恋まではいかんやろうけど、憧れみたいなものやろうね」

その写真に山本さんと一緒に写っていたのは、外国人の女性。名前まで覚えています。

（山本龍彦さん）「ずっとそれだけは覚えていた。間違っていないと思う。マーリス・ミューラー。マーリス・ミューラー……」

果たされていない約束――あの時の写真は渡せないまま

高校を卒業後、食品関連のメーカーに就職した山本さん。２２歳の時、大阪・千里で開かれた１９７０年の大阪万博に足を運びました。

大阪万博のスイス館は「光の木」と呼ばれる高さ２１ｍの彫刻が特徴で、人気を集めたパビリオン。山本さんは大好きなカメラを片手に訪れました。

（山本龍彦さん）「光の木、そこを見に行ったら、横にスイスレストランがあったと思う。そのあたりでうろうろしていたらきれいなお姉さんが来られて、『一緒に写真を撮りましょう』と。次に来るときは写真を持ってきますと言って別れたんです」

スイスパビリオンでたまたまツーショットを撮影したのが、そこで働いていた「マーリス・ミューラーさん」。山本さんは「次に万博に来る時には写真を渡す」と約束をしてマーリスさんと別れました。しかし――

（山本龍彦さん）「次に行ったときはおられず、お休みかで、それっきりこれっきりなんです」

SNSも電子メールもない時代。山本さんは万博を再訪したもののマーリスと再会することができず、写真はいまも山本さんの手元に残ったままです。

大阪に再び万博がやって来た――「スイスパビリオンにおられたマーリス・ミューラーさんはお元気なのか？」

それから５５年後。大阪に再び、万博がやって来ました。

あの時渡せなかった写真を、今度こそマーリスさんに渡したい。山本さんの中に願いが生まれました。

（山本龍彦さん)「５５年たって写真を渡したい。まあ死ぬ前にいろいろ考えとかんと。次の万博は見られないんやから、どっちに転んでも」

その願いは、妻にも伝えました。

（妻・加代子さん）「ヤキモチ…。あと何年どうなるかわかりませんので悔いのないように、それだけです」

万博が行われている今こそがチャンス。山本さんは今回の大阪・関西万博のスイス館に宛ててマーリスさんの消息を訪ねるメールを書き、返事を待つことにしました。

週末はいつも仲間とバンドの練習をしていますが、練習中も気になるのはあの人のことです。

（バンド仲間）「１回きりですか？１回だけ会ったん？」

（山本龍彦さん）「うん、１回だけ」

（バンド仲間）「えー、と思ったな。写真を持っていることもびっくりやし、名前も覚えているんやと」

（山本龍彦さん）「あのお姉さんが（万博に）いる（いらっしゃる）かなと。いなくてもお元気かなと」

５５年後の万博で 止まっていた時間が動き始める

スイス館にメールを送って数日後。返事が届きました。そこには、「スイス館に来て欲しい」とのメッセージが。

（山本龍彦さん）「『館長一同お待ちしています』と返ってきたから、これは行かないかん」

そうして山本さんは、バンド仲間とともに５５年ぶりに万博を訪れました。何か手がかりが得られるかもしれない、という期待とともに。

手には一冊のアルバム。当時の写真をスマートフォンのＡＩ機能を使って鮮明にし、アルバムを作っていました。どうにかして、マーリスさんへあの時の写真を渡そうというのです。

いざ、大阪・関西万博のスイスパビリオンへ。到着するやいなや、スタッフから「今からハイジカフェに上がって、ラクレットチーズを食べませんか」と提案がありました。

思わぬ歓迎に胸は高鳴ります。パビリオンで待っていたのは、スイス館のカフェテリア・ハイジカフェを運営するフィリップ・モジマンさん。山本さんにこんな話を始めました。

（フィリップ・モジマンさん）「私の母がスイス館でスタッフをしていて、父がシェフで働いていた。だから私は万博ベイビーです。“マルリーズさん”は両親の結婚式の証人でした」

フィリップさんの話に突如として登場した名前。この“マルリーズさん”こそ、山本さんが５５年前に出会ったスイス館の女性。名前は山本さんの記憶違いで、マーリスさんでなく、正しくは“マルリーズ・ミューラーさん”でした。

フィリップさんの両親とマルリーズさんは、１９７０年の大阪万博・スイス館でともに働き、それ以来の親友だといいます。

フィリップさんら現代のスイスパビリオンのスタッフが、山本さんからのメールを受け、スイス・チューリッヒで暮らしているというマルリーズさんの連絡先を探してくれることになりました。

（フィリップ・モジマンさん）「とても心が揺さぶられます。たくさんの愛情を一緒に見つけて、受け入れて、お互いの文化の違いを乗り越えます。それがまさに万博だと思います」

フィリップさんは、マルリーズさんに連絡を取り、山本さんお手製のアルバムを渡すことを約束してくれました。

「生きていてよかった」55年の時を超え 9000kmの距離を超えた"再会”

それから３カ月、マルリーズさんとつながることはできたのか――。

自宅を尋ねると、ＡＩ翻訳を駆使してメールを書いている山本さんの姿がありました。アルバムがマルリーズさんに届いたのです。

山本さんの願いは、５５年越しに叶いました。さらに、マルリーズさんから返事が届き、二人は文通を始めていました。やり取りは、もう２か月以上続いています。

（マルリーズさんのメール）「親愛なる山本様、素敵な写真と和菓子のプレゼントをいただきました。面白く予想外だった６か月、たくさんの思い出が１９７０年のスイスパビリオンにはあります。残念ながら、私や当時働いていた友人たちはもう訪れることはできません。あまりにも遠く、長旅で私ももう飛行機に乗れなくなってしまいました」

（山本龍彦さんのメール）「マルリーズさんへ、思いもよらないつながりでマルリーズさんに写真をお渡しできて幸せです。私ももうスイスまで行く体力はありません」

マルリーズさんからは当時の写真も届きました。

（マルリーズさんのメール）「私の写真で１９７０年を思い出してください。万博が終わったあと日本を旅して九州へ行って、長崎や広島も訪れました。原爆の恐ろしさに心が震えたのを覚えています。日本の美しさは、私にとっての癒しになりました」

５５年前の写真とともに最近撮った笑顔の写真も添えられていました。

今はひとり、チューリッヒで暮らしているマルリーズさん。電話でこの“再会”への思いを取材班に話してくれました。

（マルリーズさん）「驚いたのは、彼が私を探して、見つけ出したことです。奇跡ですよね？これから、お互いにどんな人生を送ってきたか、語り合うつもりです。私はいま８１歳、彼は多少若く、家族がいて仕事もしてきて、いま意見の交換ができるのはすばらしいことです」

国が違うからこそ知り合えた喜び、つながりが今なお人生を照らしてくれる。５５年ぶりの万博が教えてくれました。

（山本龍彦さん）「この歳になって外国の人と、それも９０００ｋｍ離れた国の人と友達になれたのがウソみたいで、すごくうれしい、ウキウキしています。生きていて良かった――。今回、つくづく思いました。会うべくして会っている。人と人とのつながりに偶然はないね」

