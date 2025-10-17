タレントの秋元真夏さんが自身のインスタグラム・ストーリーズを更新。ファンイベント準備での出来事を報告しています。

【写真を見る】【 秋元真夏 】イベントのかぶり物 “明太子” はマネージャー氏渾身の手作り「嬉しびっくり」





秋元さんはストーリーズに、4コマのプリントシールを仕込ませたような形のキーホルダーの接写を投稿。そこには、ピンク色の “何か” をかぶった秋元さんが様々な表情で写っています。

秋元さんはその投稿に「今回のファンイベントで作ったグッズなんだけどね」「地域ごとに被り物変えてて」「福岡の明太子が見つからなかったから諦めようとしてたら」とテキストで綴っています。







続く投稿で「マネージャーさんが手作りしてきてくれたの」「すごくない？」とテキスト。テーブルの上には、濃いピンク色の大きな布袋のようなものが置かれていて、入り口の内側はシルクのような光沢があり、表面には赤いツブツブが着けられています。

秋元さんは「しかも裏地もつぶつぶもついてるの」と感嘆。まさに “明太子のかぶり物” となっていて、「嬉しびっくりしすぎていつか誰かに言いたかった投稿でした」と、驚きと喜びに満ちた言葉を添えています。









続く投稿で秋元さんは、その “明太子” をかぶって鏡に向かって自撮り。ご満悦のピースサインを出して微笑んでいます。



【担当：芸能情報ステーション】