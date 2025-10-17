

ＮＨＫの「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。お好み焼きを食べたことを明かしました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん 「ソース味って本当にすごいと思うのです」お好み焼きを堪能【ALS闘病】



津久井さんは、「皆さん、無性に濃いソース味が 食べたくなる時ってありませんか？そんな時私は結構お好み焼きを食べます」と投稿。「ＡＬＳに罹患する前はよく作っていました」という津久井さんですが、今回は奥さんに用意してもらったということです。



お好み焼きは奥様に「小さく切ってもらって たっぷりソースとマヨネーズ それを…口の中にスプーンで入れてもらいます」と投稿。食べる際には、「舌の上で充分味わって 追加のとろろにくるんでごっくんです」と説明しています。





お好みを食べることができた津久井さんは、「美味しいです…お腹も喜んでくれました〜」と満足そうに締めくくっています。





津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新した2024年10月10日のブログでは、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への感謝を綴り、「どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんの代表作には、人気アニメ『ご近所物語』の西野ジロー役や、『アリスSOS』のトシオ役などがあります。

【担当：芸能情報ステーション】