貴島明日香「来年も引き続き買おう」使い心地がお気に入り！リピ使い確定の日焼け止め

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『モデル 貴島明日香の最新!お気に入りスキンケア&コスメを紹介します』の動画を投稿。愛用のスキンケアやコスメを紹介し、貴島さんなりの使用感も語ってくれていました！

【関連記事】柏木由紀「肌の負担が全然違う」ツヤ感がお気に入り！愛用のリキッドファンデを紹介

■日焼け止め

動画内で紹介されたのはこちら！

ORBIS/リンクルブライトUVプロテクター 税込3,850円（公式サイトより）

軽くベタつかない塗り心地で、日焼け止めが苦手な方にも使いやすいという日焼け止め！

貴島さんはこちらを「日焼け止めとは思えない質感なんですよ」とコメントしながら紹介。もともと日焼け止めの独特な質感が苦手で、UVカット効果のある下地も、トーンアップ効果がありすぎて自然な印象にならない、と感じていたそう。

そんなとき、ヘアメイクさんから「おすすめしてもらって」と紹介されたのがこのアイテムだったんだとか。使用感について「色とかもついてないので全顔に伸ばして」「うまくコントロールしてもらってます」と話しながら、自然に仕上がる軽やかな使い心地を実感している様子。

さらに「これ本当におすすめです」「保湿クリームみたいな質感で全くストレスない」と語り、「来年も引き続き買おうかなと思ってます」と継続して使いたいと明かしていました。

■動画もチェック

動画内ではそのほかの愛用品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。