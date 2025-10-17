バルセロナが“クラシコ”特別ユニフォームを発表！歌手「エド・シーラン」とのコラボが実現

スペイン1部FCバルセロナとキットサプライヤーのNikeは14日、レアル・マドリーとの伝統の一戦“クラシコ”で着用する特別なユニフォームを発表した。

今作はイギリス人シンガーソングライター「Ed Sheeran（エド・シーラン）」とのコラボレーションとなる。

FC Barcelona 2025-26 Nike “Ed Sheeran” Special Edition

バルセロナ 2025-26 Nike ホーム エド・シーラン 限定ユニフォーム

今季最初のクラシコで着用する限定ユニフォームは、世界的に人気のシンガーソングライターとのコラボが実現した。

胸部のスポンサーは通常の「Spotify」ロゴマークではなく、今年9月に発売されたエド・シーランの最新アルバム「Play」のアートワークに描かれたロゴに置き換えられている。

2022-23シーズンに音楽ストリーミングサービスのSpotifyと胸スポンサー契約後、クラシコ限定でミュージシャンとコラボするユニフォームはこれで7作目に。イギリスのミュージシャンとしては3番目の登場だ。

ちなみに過去6作のコラボは 、「ドレイク」「ロザリア」（2022-23）、「ローリング・ストーンズ」「カロルG」（2023-24）、「コールドプレイ」「トラヴィス・スコット」（2024-25）。この6着でのクラシコ対戦成績は3勝3敗となっている。

2024年1月に4年9カ月ぶりの来日公演を開催したエド・シーラン。

クラブ側の説明によると、エドの楽曲はSpotifyで月間9200万回超えの再生を記録し、10億回再生を超えた楽曲トラックを集めた“ビリオンズクラブ”に14曲がランクインしているとのこと。この数字だけでも人気ぶりが窺い知れる。

また、イングランドのフットボールクラブ「イプスウィッチ・タウン」の熱烈なサポーターとしても知られている人物だ。

2021-22から24-25までの4シーズンはスポンサー契約を結び、ユニフォームの胸部に自身のコンサートツアー名を掲出。さらに昨年8月にはクラブの株式（1.4％）を取得し、共同オーナーに名を連ねている。

サッカー界で「最強のコラボ・ユニフォーム」5選

今回のコラボでは、ユニフォーム以外にもさまざまなアイテムを発売。

「エド・シーラン×FCバルセロナ」限定ユニフォームは、女子チームが19日のリーグ戦にて先行着用してお披露目に。そして今月26日にアウェイで行われるレアル・マドリー戦で、男子チームが着用することになる。