ÀÐÀî¸©¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë°ì¼ê¤ò Éô¶É²£ÃÇ¤Ç¤Î¸©¤Î²ñµÄ
ÀÐÀî¸©¤Î¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü¤È¾Íè¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï109Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢25Ç¯¸å¤Î2050Ç¯¤Î¿ä·×¿Í¸ý¤Ï89Ëü6000¿Í¤È¡¢20Ëü¿Í¶á¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¡¢Éô¶É¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ñµÄ¤¬16Æü¡¢¸©Ä£¤Ç½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñµÄ¤Ï¾¯»Ò²½¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡¢ÂÐºö¤ò³ÆÉô¶É¤Ç¶¦Í¤·¡¢°ìÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï1¿Í¤Î½÷À¤¬°ìÀ¸¤Î´Ö¤ËÀ¸¤à»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¡á¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¤Ï2024Ç¯¡¢1.23¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î1.15¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµîºÇÄã¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¤º§²½¡×¤¬°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¤¬¡¢2020Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Î35ºÐ¤«¤é39ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¡¢½÷À¤Ï¤ª¤è¤½4¿Í¤Ë1¿Í¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¸©¤Ç¤Ï¡¢10·î¤«¤é¡Ö±ï·ë¤Ó¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿À³Ê¿ÇÃÇ¤òÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤ÎÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¤ÏÀÐÀî¸©¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤½µÊ¿¶Ñ¤Ç36Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¤Î¼èÆÀÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ¹ÀÃÎ»ö¡Ö¡Ê¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï¡Ë·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¡¢³èÎÏ¤ÎÄã¸º¡¢¾®Ãæ¹â¤Î³Øµé¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÅýÇÑ¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤¬Ä®¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é³èÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£