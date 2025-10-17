¶âÂô¥Þ¥é¥½¥ó Æþ¾Þ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¡¼¥±¤¬´°À® Â¿ÍÍÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²Ö¤ÈÇ½ÅÐ¤ÎÏÂ»æ¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë
26Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¶âÂô¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆþ¾Þ¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¡¼¥±¤¬´°À®¤·¡¢17Æü¤Ë¶âÂô»ÔÌò½ê¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¾Î¤¨¤ë¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢ÃË½÷¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é3°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¶âÂô»ÔÊÒÄ®¤ÎTAUPE Flower Lounge¤¬À½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤ä¿§¤Î²Ö¤Ç¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ÎØÅç»Ô¤ÎÇ½ÅÐ¿Î¹ÔÏÂ»æ¤ÇÊñ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¶âÂô¤Ë½¸¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÀÐÀî¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAUPE Flower Lounge ¿·Ã«¼ëÎ¤Å¹Ä¹¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¡¹¤¬Ä©Àï¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¡¢±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢10·î24Æü¤È25Æü¤ÎÂç²ñÄ¾Á°¤Ë¡¢¶âÂô±ØÃÏ²¼¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¶âÂô¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤Æ¤Ê¤·¥á¥Ã¥»¡×¤Ç¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£