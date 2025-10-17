株式会社ドウシシャは、グローバル家電ブランド「coocaa（クーカ）」の新型スマートテレビ4機種を10月中旬より発売する。ラインナップは32V型、40V型、50V型、65V型の全4サイズ。

中国Skyworth社との共同開発によるモデルで、Dolby Vision®／Dolby Atmos®対応や独自の「リモコンサーチ機能」など、映画館のような臨場感を家庭で楽しめる設計となっている。販売はAmazonおよび公式ストア「ドウシシャマルシェ」で順次開始される。

◼︎GoogleTV搭載で動画配信サービスを快適視聴

新シリーズはGoogleTVを標準搭載し、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストール。Google Play経由で10万以上のアプリを追加でき、40万本を超える映画やドラマの視聴が可能だ。リモコンには音声入力機能と各アプリへのダイレクトボタンを搭載し、チャンネルを切り替えるような感覚で操作できる。

◼︎Dolby Vision®×Dolby Atmos®で“映像と音”を両立

上位モデルの『50Y65』と『65Y65』は、Dolby Vision®形式のHDRに対応。明部と暗部のコントラストを緻密に再現し、色の深みを高める。また、立体音響のDolby Atmos®にも対応しており、映画やライブ映像で包み込まれるようなサウンド体験を提供する。対応コンテンツは配信サービスごとに異なるものの、家庭用テレビとしてはトップクラスの没入感を実現した。

◼︎独自機能「リモコンサーチ」とFilmmaker Mode

coocaa独自のリモコンサーチ機能を新搭載。Bluetooth接続中であれば、本体操作によりリモコン内蔵スピーカーからアラームを鳴らして所在を知らせてくれる。また「Filmmaker Mode」を有効化すると、映像処理を最小限に抑え、制作者が意図したままの映像表現を再現。映像処理エンジン「Chameleon Extreme 2.0」が細部の色彩や明瞭度を自動最適化し、よりリアルな画作りを実現している。

ラインナップは『32Z65』（32V型）、『40Z65』（40V型）、『50Y65』（50V型）、『65Y65』（65V型）の4モデル。利用シーンに合わせて選べる幅広いサイズ展開で、寝室からリビングまで多様な空間に対応する。デザインはシンプルかつモダンで、インテリアに溶け込む佇まいとなっている。

◼︎製品仕様・製品名：『coocaaスマートテレビ』・型番／画面サイズ：32Z65（32V型）、40Z65（40V型）、50Y65（50V型）、65Y65（65V型）・OS：GoogleTV・映像エンジン：Chameleon Extreme 2.0・対応HDR：Dolby Vision®（50Y65／65Y65）・対応オーディオ：Dolby Atmos®（50Y65／65Y65）・主な機能：リモコンサーチ機能、Filmmaker Mode、音声操作対応リモコン・販売時期：2025年10月中旬・販売場所：Amazon、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」

（文＝リアルサウンドテック編集部）