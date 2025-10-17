ドジャースにおける大谷翔平は「ブルズのジョーダン」 同僚ベッツが口にした“絶大な信頼”「彼なら必ずやってくれる」

ベッツはレジェンドになぞらえて大谷を絶賛した(C)Getty Images

チームメイトも全幅の信頼を寄せている。

現地時間10月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」として先発出場すると、初回に三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点と活躍。チームも3-1と快勝しており、同シリーズの対戦成績は、これで3勝0敗だ。

【動画】ベッツが魅せた！朗希を救った！ビッグプレーに拍手喝采

試合前までのポストシーズン8試合は、打率.147、2本塁打、6打点、OPS.599と不振を極めていた大谷だが、この日、初回の第1打席で相手先発アーロン・アシュビーと対峙すると、カウント1-2から外角低めの5球目スライダーをうまく拾い、これが右翼方向への三塁打に。鮮やかな先制パンチとなった。

直後に先制となる適時二塁打を放ち、きっちりと大谷をホームに返した2番ムーキー・ベッツは、偉才の三塁打を試合後、米TBSの番組で称賛。「ものすごく大きい」と話し始めると、その存在をNBAブルズで活躍したマイケル・ジョーダンに例え、「彼の調子が上がれば、僕らは本当に手強い」と語っている。