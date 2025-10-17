5Àï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¡½¡½ÂîµåÆüËÜÃË»Ò¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÎò»ËÅªÊ³Æ®¡É¡¡²¦¼Ô¡¦Ãæ¹ñ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö18ºÐ¤Î¾×·â¡×
¾¾Åç¤ÎÂæÆ¬¤ÏÍê¤â¤·¤¤¸Â¤ê¤À(C)Getty Images
¡¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Ö¥Ð¥Í¡¼¥·¥å¥ï¥ë¤Ç10·î16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢ÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃË»ÒÃÄÂÎ½à·è¾¡¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï²¦¼Ô¡¦Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥«¥¦¥ó¥È¤«¤Ä5»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦Âîµå»Ë¾å´õ¤Ë¸«¤ëÂçÀÜÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¾¡¤ÁÊý¤À¡×¡¡¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬²¦·Ýíì¤ò·âÇË¡ª¡¡¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥é¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
ÆüËÜ¡¡2-3¡¡Ãæ¹ñ¡¡¢¨WR¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¡»Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊWR4¡Ë 3-2 ÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊWR7¡Ë¡ß
¡»¾¾Åçµ±¶õ¡ÊWR16¡Ë 3-2 ²¦Á¿¶Ö¡ÊWR1¡Ë¡ß
¡ß¼ÄÄÍÂçÅÐ¡ÊWR31¡Ë 2-3 ÎÓ»íÅï¡ÊWR2¡Ë¡»
¡ßÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡ÊWR4¡Ë 2-3 ²¦Á¿¶Ö¡ÊWR1¡Ë¡»
¡ß¾¾Åçµ±¶õ¡ÊWR16¡Ë 2-3 ÎÂÌ÷ÖÂ¡ÊWR7¡Ë¡»
¡¡2022Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆüËÜÃË»Ò¤ÏÃæ¹ñ¤ò2-3¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íî¤È¤·¤¿3»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡µ¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´°÷¤¬2¥²¡¼¥à°Ê¾å¤ò¼è¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿4²ó¤Î¸ÞÎØ¡¢7²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢4²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ8²ó¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î·×23Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤ÏÃæ¹ñ¤Ë12Âç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï3»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Ç¿åÃ«È»¤¬µöûÓ¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¾åµ2022Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÄ¥ËÜ¤¬²¦Á¿¶Ö¤ÈÜè¿¶Åì¤Ë¾¡¤Ã¤¿2»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢Â¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ0-3¤Î´°ÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢23Âç²ñ¤Î¤¦¤Á¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Î11Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐÀï¤¹¤ëÁ°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤È¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼ã¼ê¤¬½ù¡¹¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬18ºÐ¤Î¾¾Åç¤Ç¤¢¤ë¡£¾¾Åç¤Ï¡¢º£Ç¯1·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢´ñ¤·¤¯¤âº£²ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÄ¥ËÜ¤È¼ÄÄÍ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÇÇË¤ê¡¢17ºÐ¤Ç²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â¼¡¡¹¤ÈÂçÊªÁª¼ê¤òÇË¤ê¡¢º£·î2Æü¤ÎWTT¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤ÏÎÂÌ÷ÖÂ¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎÂç·ãÀï¤ÇÄÀ¤á¤ÆÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¶ÃØ³¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¤òËÜÍè¤Ï2²ó½Ð¤é¤ì¤ë1ÈÖ¤Þ¤¿¤Ï2ÈÖ¤Ë¤ª¤¯¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¡¢1²ó¤·¤«½Ð¤Ê¤¤3ÈÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÄÄÍ¤«¤é³Î¼Â¤Ë1ÅÀ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£Î¢¤òÊÖ¤¹¤È¡¢ÎÓ»íÅï¤Ï¾¾Åç¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÃæ¹ñ¤Ïº£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÉÔ°Â¤ÏÅªÃæ¤·¡¢¾¾Åç¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡È³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤ë¡É¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÄÄÍ¤¬ÎÓ»íÅï¤ò¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤¾¤«¤·´Î¤òÄÙ¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£5ÈÖ¤Î¾¾Åç¤Ï¤Ä¤¤2½µ´ÖÁ°¤ËÎÂÌ÷ÖÂ¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é¤¬Ãæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¡£¶²¤í¤·¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÇ´¤ê¹ø¤ÇÂçµÕÅ¾¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÄìÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö¤ÎÃæ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î´¿´î¤¬ÆüËÜ¤Î¼ê¤´¤ï¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òè«Á³¤È¸«¤Ä¤á¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÏÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¶á¤¤¡£
[Ê¸:Âîµå¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦°ËÆ£¾òÂÀ]