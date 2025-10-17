ミズノは、布帛製トップスイマー向けの競泳用水着「GX・SONIC ROYAL（ジーエックスソニックロイヤル）」を10月27日にミズノ直営店（MIZUNO TOKYOとミズノオオサカ茶屋町）で先行発売する。ミズノ公式オンラインでは12月10日から、一部のミズノ品取扱店では来年1月20日から順次発売する。

「GX・SONIC ROYAL」は、190人以上の選手からの声を反映し、前モデル（「GX・SONIC 6」）をベースに体のサポート感とフィット感をアップさせている。高いサポート感で速さを求めるパワータイプの「PW」、浮き感と動きやすさを追求した「MT」、柔らかな構造で、軽快に自由な動きを実現するソフトタイプの「SF」の3モデルを男女それぞれにラインアップしている。

競泳用水着「GX・SONIC ROYAL」の特長は、スイマーのタイプや好みによって選べる3タイプを展開する。ウィメンズモデルの肩ストラップを改良。ニット水着用の接着仕様を採用することで、薄く柔らかい肌当たりを実現している。またストローク時の肩の回しやすさを考慮し、肩外側部分をカーブ型の特殊形状にしている。未来を切り開く「STARGAZER DESIGN」（スターゲイザーデザイン）を採用した。われわれは未来を切り開く挑戦者であり、それらの試練を乗り越えられる“幸運の星”に見守られている。希望の光へ向かい、前に進んでいく力強さを表している。

従来は、対象スイマー向けに、採用する素材や価格帯を変え「MX・SONIC」、「FX・SONIC」などのシリーズを展開していたが、今年春夏品から順次「GX」を冠したシリーズに統一してきた。ジュニアおよびマスターズ向けの高撥水布帛の「GX・SONIC LITE」、マスターズ向けの低抵抗ニットと高撥水布帛を組み合わせたハイブリッドタイプの「GX・SONIC DUAL」、ジュニアからマスターズに向けた低抵抗ニット素材「GX・SONIC STREAM」を加えた4モデルすべてを「GX・SONIC」シリーズとして展開することで、目的にあった水着を選びやすくなった。

［小売価格］

女性用：4万7300円

男性用：3万4100円

（すべて税込）

［発売日］

ミズノ直営店：10月27日（月）

ミズノ公式オンライン：12月10日（水）

一部のミズノ品取扱店：2026年1月20日（火）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com