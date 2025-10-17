『ポケモン』謎の2人組登場！オイスター伯爵＆忍びのショウユ 第114話あらすじ＆場面カット
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第114話「メガシンカ ――絆」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
24日放送の第114話は、黄色いルカリオへのリベンジに挑むロイたちを待ち構えていたのは、オイスター伯爵と忍びのショウユという謎の二人組！？ロイとウルトは力を合わせ、ポケモンと心を通わせバトルに挑む！
そして、再び彼らの前に現れたルカリオ！ロイたちは、絆の力「メガシンカ」を習得することはできるのか！？
放送中のメガ特別編「エピソード：メガシンカ」のあとは、31日より新章「ライジングアゲイン」編が放送。公開中のビジュアルの中には『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」にも登場している、ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタの姿がある。
映像内には、修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれており、そこに生息するポケモンの姿も映っている。そして、ゲームの登場人物でもあるシアノ校長や、最新ビジュアルにも登場しているタロ、カキツバタの姿も。ブルーベリー学園で繰り広げられるバトルや、新たな人物、ポケモンたちとの出会いにわくわくするような映像になっている。
■第114話あらすじ
