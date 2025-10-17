2025年10月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
イヤなことが続きそう……。でも笑顔があれば乗り切れるはず。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
思わず感情的になって失敗しがち。自分を上手にコントロールして。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
アートに幸運が。出先で気になったものを写真に撮ろう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
交友関係に変化が。「去る者は追わず」の姿勢が幸運のカギ。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
情に流されると運気がダウン。冷静さを保って理性的に過ごして。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
意地を張ると損。状況に応じて初心を手放す柔軟さを持とう。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
いつもより優しくなれる日。人間関係も良好に進むはず。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
対人関係は良好。ただし忍耐と思いやりを忘れないように。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
遠慮はしなくてもOK。はっきり伝えることでツキが巡る運。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
絶好調な日。思うがままに行動すれば、思わぬ幸運もゲット。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
事前の準備が大事。特に遊びは十分な下調べをしよう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
遠出に幸運あり。出張や旅行には積極的に踏み出して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)