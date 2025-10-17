146cm浜田ブリトニー、ダイエット42日目の体重を明かす「昨日のハンバーグランチの影響か!?ちょい戻しの」
タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは10月17日、自身のInstagramを更新。ダイエット“42日目”の体重を公開しました。
【写真】浜田ブリトニーの体重は？
「焦らずコツコツ 増えても気にしすぎない 体重は人生の一部、ドラマであり変化であり ブリちゃんの物語なのだ!!」と、意気込みも添えました。
(文:多町野 望)
「増えても気にしすぎない」浜田さんは「身長：146cm 体重：54.5kg（前日比 +0.6kg）42日目の体重〜っ 昨日のハンバーグランチの影響か!?ちょい戻しの＋0.6kg笑」とつづり、1枚の写真を投稿。「54.5kg」と表示された体重計を持った自撮りショットです。「でもでも『一日一食だけなら好きなものを食べてオッケー説』…まだあきらめてない!!」とのこと。
ダイエットの様子を発信自身のInstagramで、ダイエットの過程を詳しく公開している浜田さん。食事内容や体重を毎日投稿しているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
