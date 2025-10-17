【北京＝吉永亜希子】中国国防省は１７日、中国軍の最高指導機関・共産党中央軍事委員会の何衛東（フォーウェイドン）副主席や、同委メンバーで政治工作部主任を務めた苗華（ミャオフア）氏ら軍幹部９人について、「重大な党の規律違反」により党籍と軍籍の剥奪（はくだつ）処分を受けたと発表した。

何氏は、中央軍事委では主席を務める習近平（シージンピン）国家主席に次ぐ高位で、制服組トップの１人。党内ではトップ２４人の政治局員で、現役の政治局員が失脚するのは、２０１７年に党籍剥奪などの処分を受けた孫政才（スンジョンツァイ）・元重慶市党委員会書記以来だ。

処分が発表された９人は、全員が軍最高位の上将で、今後、軍内の司法手続きで裁きを受ける。

中国軍で台湾を担当する東部戦区の司令官だった林向陽（リンシアンヤン）氏や、核・ミサイルを運用するロケット軍で司令官を務めた王厚斌（ワンホウビン）氏ら作戦部門のトップ級も含まれた。国防省報道官は「職務に関わる犯罪への関与も疑われ、金額は巨額で、影響は極めて劣悪」と説明した。

２０日に始まる党の重要会議・第２０期中央委員会第４回総会（４中総会）で補充の人事が話し合われる可能性がある。