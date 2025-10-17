熊本市では、真夏日の最多記録を今日（10月17日）も更新しました。10月を折り返しても暑さが続いています。

【写真を見る】10月折り返しで30℃超 109回目の真夏日で記録更新中・・・暑い！ 秋桜に夏の日差し かき氷店は大繁盛

気象予報士「熊本市動植物園では、秋の花コスモスが見頃を迎えていますが、まだ暑さは夏のようです」

コスモスに照り付ける強い日差し。写真を撮る人達も日傘や帽子が手放せないようです。

来園者「涼しくないですね。夏の気候です」

来園者「いつまでも暑いですね。堪えます。いつになったら涼しくなるだろうかと思って」

13日連続の真夏日となった熊本市では、今日（17日）の最高気温が31.4℃。今年の真夏日の日数が109日となり、観測史上最も多い記録を更新しました。

明日（18日）まで熊本市は真夏日が続きそうです。

まだまだ、かき氷の季節？

記者「こんな暑い日に食べたくなるのはやっぱりかき氷。いただきます。冷たくておいしいです！」

熊本市の老舗のかき氷店では、1年を通してかき氷を提供します。

近藤製飴本舗 近藤弘毅代表「最近は30℃を超える日が非常に多いので若干多めに仕込んでいる」

平日の今日（17日）も客の姿が…

客「まだ暑いんでこういうのがいいかなと思って来た」

客「暑いと食べたくなります。食感もシャリシャリして唯一無二かなと思うので良く来ます」

週末には例年より多い約40組が来店したといいます。

近藤製飴本舗 近藤弘毅代表「まだ暑いよね～とよく聞く。気温が低くなると3人で2杯とかシェアした方がいいですよとすすめるが、今年はまだ暑いのでその声掛けはしていない」