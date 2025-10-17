¸µÃËÆ®¸ÆÁÈ¡¦ÅÚÅÄ°ìÆÁ»á¡¡µì¥¸¥ã¥Ë¹ç½É½ê¤Ç¤Î²ñÏÃ¤òºÆ¸½¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤¬¥¤¥±¥Ë¥¨¤À¡×
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÃËÆ®¸ÆÁÈ¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÚÅÄ°ìÆÁ»á¤¬£±£¶Æü¸ø³«¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÀ²Ã³²¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÅÚÅÄ»á¤Ï¸¶½É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ç½É½ê¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖËÍ¤é¤ÏÄÌ¾Î»¨µû¿²Éô²°¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Àî¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤Ë¼ÒÄ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤¢¤¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ø¤¢¤¢¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥»¡¼¥Õ¡Ù¡£¡ÊÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡ËÎÙ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡¹ç½É½ê¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤Î¹Ô¤¤¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹ç½É½ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¡Øº£Æü¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤ÎÈÖ¤À¡Ù¡Øº£Æü¤Ï¤¢¤¤¤Ä¤¬¥¤¥±¥Ë¥¨¤À¡Ù¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÆü¾ï¤Ç¡¢¥Þ¥Ò¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À²Ã³²¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥¨¥°¤«¤Ã¤¿¡×¡£¹Ô°Ù¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¿¡¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·è¤·¤ÆÉ÷²½¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¡£