【モデルプレス＝2025/10/17】モデルでタレントのアンミカが17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。

◆アンミカ、ニーハイブーツで美脚見せ


アンミカは私服ショットを公開し、「急に冷えてきたので重ね着。アーガイル柄もBIG白シャツと小物を黒で統一したら、大人な雰囲気に。今年は大人のミニスカートが流行りますね」とコーディネートを説明。「今年はどこかにレザーを入れたくなる。ニーハイブーツはお気に入りの＠barneysnewyork_ginza のもの」とし、タイツを履いたほっそりとした美しい脚を見せている。

◆アンミカの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「上品で素敵」「真似したい」「ミニスカ挑戦したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

