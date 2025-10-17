アンミカ、ミニ丈×ニーハイブーツで美脚見せ「今年は大人のミニスカートが流行りますね」
【モデルプレス＝2025/10/17】モデルでタレントのアンミカが17日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】アンミカ「さすがのスタイル」話題のミニ丈コーデ
アンミカは私服ショットを公開し、「急に冷えてきたので重ね着。アーガイル柄もBIG白シャツと小物を黒で統一したら、大人な雰囲気に。今年は大人のミニスカートが流行りますね」とコーディネートを説明。「今年はどこかにレザーを入れたくなる。ニーハイブーツはお気に入りの＠barneysnewyork_ginza のもの」とし、タイツを履いたほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「上品で素敵」「真似したい」「ミニスカ挑戦したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アンミカ、ニーハイブーツで美脚見せ
◆アンミカの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】