ÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡ÚFRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¡Û¤Î²Ä°¦¤µ¤ÎÈë·í♡
FRUITS ZIPPER¡¦Ý¯°æÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤¬Ray㋲¤ËÃç´ÖÆþ¤ê♡ ²ÃÆþ¤ÈÆ±»þ¤ËÃ±ÆÈÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿Âç·¿¿·¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Õ¥«¥Ü¥ê¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö3¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤Ã¤Á¤ã¤ª¡ª
Yui's ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ
teamyui¡ÊÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉµá¡ª²Ä°¦¤µ¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â♡
HAPPY SMILE
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¼·Ê¡¿À¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤ò¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤¹¤ëÍ¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éº£¤ÈÆ±¤¸¾Ð¤¤Êý¡£¤É¤¦¤ä¤éÊì¤¬É¡¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤¿¾Ð´é¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¾Ð¤¤Êý¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÊì¤¬¤¤¤Ä¤â¡È²Ä°¦¤¤¤Í¡Á¡É¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¾Ð¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢Êì¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹♡
¤¢¤È¥á¥¤¥¯Ãæ¤Ï´ðËÜ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç¾Ð´é¤ò²Ä°¦¤¯À¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¤½¤Îµæ¶Ë¤¬¥é¥¤¥Ö»þ¤Î¥á¥¤¥¯¡£¾ÈÌÀ¤ÇÇòÈô¤Ó¤·¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿â¤ì¤ëÌÜ¿¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤½¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»°Æü·îÌÜ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¼ÌÜ¿¬¤Î»°³Ñ¥¾¡¼¥ó¤Ë±Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÅØÎÏ²È
²Î¤È¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Í¥°á¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤ÎÉã¾ù¤ê¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤ª»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢Á´Á³°ã¤¦°ìÈÌ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤È¤¤Û¤É³Ú¤·¤¯¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤ÅØÎÏ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤¬¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤¬³èÌö¤ò¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤ä¤ëµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
°ÊÁ°¤ËRay¤Î¿åÃåÆÃ½¸¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï½÷»Ò¤ÎÆ´¤ì
¡ÖÂÎ·¿´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À°ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¤¤±¤É¸ú¤¯À°ÂÎ¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¶ºÀµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤È¤ÏÊâ¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤â30Ê¬¤°¤é¤¤Êâ¤¤¤ÆÅÔÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª»Å»ö¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤éÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡ª¡©
¤¿¤À¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈË»¤·¤¤¤È¤¤Ê¤ó¤«¤Ï¤ä¤»¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¤ªÍÎÉþÁª¤Ó¤âÂç»ö¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢»ÅÎ©¤Æ²°¤µ¤ó¤Ç¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¾æ¤ò¤ªÄ¾¤·¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¸«°ã¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
»£±Æ¡¿TISCH ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ðÍÕÍÍýÆà¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿Ê¡²¬Îç°á¡ÊW¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Ý¯°æÍ¥°á¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò
RayÊÔ½¸Éô ÊÔ½¸Ä¹ »³ËÜÈ¬½Å
Ý¯°æÍ¥°á