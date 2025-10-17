トヨタ新型「超“小さい”SUV」登場！ 43馬力アップ＆全長3.7mボディ採用！ スポーティな「GRS」もある「アイゴ クロス ハイブリッド」独国に登場

最も小さいハイブリッドカー

トヨタのドイツ法人は2025年9月23日、トヨタ最小のハイブリッド車（HEV）「アイゴX（クロス）ハイブリッド」を2025年末に現地で発売すると発表しました。

トヨタ新型「超“小さい”SUV」！

アイゴXは、Aセグメントに属するコンパクトモデルで、欧州では「ヤリス」よりもひと回り小さなエントリーカーに位置づけられています。

初代は「アイゴ」として2015年にデビュー。2021年のフルモデルチェンジでSUVテイストを強めたクロスオーバーへと進化し、アイゴXとして再出発しました。

ボディサイズは全長3776mm×全幅1740mm×全高1525mm、ホイールベースは2430mm。最小回転半径は4.7mです。

パワーユニットは従来、1リッター直列3気筒ガソリンエンジンのみでしたが、新たに導入されるのが今回発表されたHEVです。欧州Aセグメント初のフルHEVとなります。

ハイブリッドシステムはヤリスおよび「ヤリスクロス」と同様のものを採用します。一方で、バッテリーの配置を工夫するとともにフロントオーバーハングを76mm延長し、居住空間および荷室容量への影響を最小限に抑えるパッケージングを実現しています。

システム全体の最高出力は116馬力。従来ガソリン車比で43馬力向上し、0-100km／h加速も10秒未満と俊敏性を高めています。

WLTPモードにおけるCO2排出量は86g／km。クラストップレベルの環境性能により、都市部の環境規制や企業ユースにも対応しやすいモデルへと進化しました。

エクステリアは、HEV専用のヘッドライトやバンパーを採用し、先進性を強調。また、スポーティな仕立てのグレード「GRスポーツ」も用意され、専用エンブレムやブラック加飾、専用サスペンションなどで個性を際立たせています。

コックピットはメーターがHEV専用の液晶メーターを採用するほか、パーキングブレーキが電動化されるのも特徴となっています。

価格は現時点で未定。発売は2025年末を予定しています。トヨタはアイゴXハイブリッドの投入を通じて、欧州市場におけるコンパクトカーの電動化をさらに加速させる構えです。