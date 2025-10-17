¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤¬£²²ó£±¼ºÅÀ¡¡¿ùÆâ¥³¡¼¥ÁÄ¾ÅÁ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç£´£Ë¡ÖÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£²¡½£·µð¿Í¡Ê£±£·Æü¡¦À¸ÌÜÂè£²¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£²²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡£¼ºÅÀ¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥ÁÄ¾ÅÁ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¤Ç£´¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀèÆ¬¤ÎÅÄÆâ¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢£²ÈÖ¡¦¶åµ´¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£³ÈÖ¡¦¹â¸«Âô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££´ÈÖ¡¦°æ¾å¤Ë¤Ï±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢£µÈÖ¡¦°ËÆ£¸÷¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡£²²ó¤âÀèÆ¬¤Î°ÂÂÇ¤ä»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢£¸ÈÖ¡¦¾®³Þ¸¶¡¢£¹ÈÖ¡¦¾®¿Ë¤ò£³µå¤Ç»°¿¶¡£¤µ¤é¤Ë£±ÈÖ¡¦ÅÄÆâ¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È£³¼ÔÏ¢Â³£Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃ¥¤Ã¤¿»°¿¶£´¤Ä¤Î¤¦¤Á¡¢£³¤Ä¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë£Ã£Ó³«»ÏÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¤è¤ê¶¯¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È»î¹Ôºø¸í¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¸¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢Äã¤á¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤òÄã¤¯ÀºÅÙ¤è¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤â¤Ã¤È³Ú¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¡¢£±·³¤Ç¤Ï£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò´Þ¤à£³¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ£¸¡£¥Á¡¼¥à¤¬£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀèÈ¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ÂÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡£»È¤¨¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿§¡¹¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥ª¥Õ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£±Ç¯´Ö£±·³¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÎÎÏ¡¢µ»½ÑÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÂÅ¶¨¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê£±Ç¯´ÖÅê¤²¤¤ë¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÂÎºî¤ê¤«¤éµ»½Ñ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Õ¤ËÎ×¤à¡£