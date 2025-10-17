１３日、「世界市長対話・敦煌」開幕式に出席した自治体国際化協会北京事務所の山本倫彦所長（右）。 （敦煌＝新華社記者／范培珅）

【新華社蘭州10月17日】中国甘粛省敦煌市で11〜13日、「世界市長対話・敦煌」が開催された。中国、日本、イタリア、ネパールなど10カ国の市長、市長代理、文化交流機関代表が一堂に会し、文化都市の持続可能な発展の道筋について議論を交わした。

出席した日本の自治体国際化協会北京事務所の山本倫彦所長は、「文化の継承は日本にとって大きな課題で、若い世代が継承の責任を担う必要があると痛感しており、日本もさまざまな方法で若者の参加を促そうと努力している」と述べた。

１３日、「世界市長対話・敦煌」開幕式会場に展示された、敦煌をテーマにしたオリジナル製品を見学する自治体国際化協会北京事務所の山本倫彦所長（右から３人目）。（敦煌＝新華社記者／范培珅）

また、「日本には敦煌を題材にした小説や絵画作品が多く、ほとんどの日本人は敦煌を知っている」と語った。

対話イベントに参加する傍ら、山本氏は世界文化遺産・莫高窟（ばっこうくつ）や文化施設「敦煌印局」などの文化的ランドマークを訪れ、金細工や陶磁器などの要素を取り入れた敦煌文化のオリジナル製品を見学した。

山本氏は「敦煌が数十年前から体系的な文化財保護の取り組みを始めたことで、石窟がこれほど完全な形で保存されていることを今日知った。それだけでなく、敦煌は歴史的要素と現代生活を巧みに融合させており、あらゆる年齢層の人が文化の魅力を感じられる」と続けた。

１１日、「敦煌印局」で見学、体験する自治体国際化協会北京事務所の山本倫彦所長。（敦煌＝新華社記者／范培珅）

さらに、「以前、ドキュメンタリー映像を通して知ったのは悠久の歴史を持つ敦煌だったが、今日見たのは、現代的で若々しい敦煌だった」とし、今回の敦煌訪問で見聞きしたことを日本に持ち帰り、より多くの日本の同僚や市民に、文化遺産と現代生活のより深い融合をいかにして推進するかを伝えたいと語った。

敦煌と日本の文化的な関係は深い。長年、双方は相互に展覧会を開催し、共同研究を行い、文化分野の専門人材を共同で育成してきた。6月、日本の青年友好代表団が敦煌研究院を訪れ、文化財保護、文化交流、敦煌学研究、人材育成などの分野で深い交流を行い、中日文化交流・協力に新たな活力を注入した。（記者/何問、任延咫

１３日、敦煌国際会展中心（コンベンション・エキシビションセンター）で開かれた「世界市長対話・敦煌」開幕式の会場。（敦煌＝新華社記者／范培珅）

