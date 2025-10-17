妻が作った煮物を、ラーメンの“トッピング”にした夫。その無神経さにモヤッ【ママリ】
育児で忙しい中、苦手な料理を頑張って作っているのに、夫が気に入らないと勝手にインスタントラーメンを作って食べてしまう…。このような状況が続いたママの悲痛な気持ちの投稿に対して、同じような経験を持つママたちから共感の声とアドバイスが寄せられました。
インスタントラーメンに変わってしまう手作り料理
すみません愚痴です💦
夫は私が作った食事が気に入らないと、自分でインスタントラーメンを作って食べだします。悲しいです。。🍜
たまにだったら気にならないのですが、週に2.3日はラーメンです。
今日なんて もう１品作るために解凍さて準備しておいた肉と、作った煮物をラーメンの具にされました😂
育児でバタバタしながら苦手な料理頑張っているのに、食べてもらえない・変な食べ方されると本当にショックです😢
同じような経験されてる方いらっしゃいますか？
また、みなさんの旦那さまは作ったお料理食べてくれますか？？
よかったら聞かせて下さい😢
ママから寄せられた回答
ママのモヤモヤに対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
「ラーメン作ろうか？」で切り返し
それされるとずっとラーメン食べててってなりますね😢
食卓に全部並ぶまでずっと座ってるくせに
いざ食べよってなって
『これ本当に食べて大丈夫？』とか
訳わかんないこと聞かれることあります😅
それ言われたら
「食べなくていいよ。ラーメン作ろうか？」
って逆に言っちゃいます（笑）
結局完食してくれるんですけど気分悪いですよね。
好みの味じゃないときは残します（笑）
私のお昼ご飯になります（笑）
味変されても完食してくれるなら…
うちの旦那は食欲旺盛なので、私の作る決して美味しいとは言えないごはんも残さず食べてくれます('∀`) でもマヨネーズや一味唐辛子とかめっちゃかけて味を変えられますw足りない時は特になにも言わずに冷食チンしたり、揚げ物したり1人でやってます。
人それぞれ好みがあるのでまぁいっかーと思っています。
休みの日の朝ごはんとかも、旦那はラーメン1人で作って食べてたりしますよ！
せっかく作ったごはんをラーメンに変えられちゃうのは悲しいですね(；ω；)まして育児もされてて大変なのに。旦那さんに思ったこと言ってみてはどうですか？
ママたちそれぞれの対処法
育児と家事の両立で精一杯の中、せっかく作った料理を食べてもらえないのは本当に辛いもの。ですが、意外にも同じような経験をしているママは少なくなく、それぞれが工夫して乗り越えていることがわかりました。夫に率直に気持ちを伝える、好みを研究する、時には強気に対応するなど、様々なアプローチがあるようです。
一人で抱え込まず、時には周りの体験談を参考にしながら、自分なりの解決策を見つけていけるといいですね。
