áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«Á°Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤º¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡ª°ì½ï¤Ë·î¥Ý¡¼¥º¤òºî¤ëáÄ¿¿¤¢¤ß¡õã·Æ£½á
¡¡º£ºî¤ÇÄ¹ÊÔ±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿áÄ¿¿¤Ï¡Ö»£±Æ¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸ø³«¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Î¤¦¤ÎÌë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£»Ê²ñ¤«¤éÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³©Àî¤Ê¤ª»á¤Ë¤è¤ë½ã°¦¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¡¢²ñ¤¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÓËÜ²È¡¦²¬ÅÄØªÏÂ»á¤È¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤Èà¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼Â¼Ì²½¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤Ç²È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦ºù°æË¨¡ÊáÄ¿¿¡Ë¡£15ºÐ¤ÎÅß¡¢°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ë¨¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë²ÈÂ²¤ò¤è¤½¤Ë¹â¹»¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¡¦º´Æ£Æü¸þ¡Êã·Æ£¡Ë¤ËÆÍÁ³¹ðÇò¤·¡¢Îø¿ÍÆ±»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢Ë¨¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡È¹¥¤¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¸«¤ë¤È±Ê±ó¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤ÎËþ·î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ò¶¤ËË¨¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ê¤¼Èà½÷¤ÏÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ13Ç¯¸å¡¢Æü¸þ¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëË¨¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ã·Æ£½á¡Ê18¡Ë¡¢ÃÓÃ¼°É»ü¡Ê18¡Ë¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ê28¡Ë¡¢°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ê28¡Ë¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡Ê45¡Ë¡¢¼ò°æËã°á´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
